Selena Gómez canta Bidi bidi bom bom en honor a Selena Quintanilla

Por supuesto que Selena Quintanilla aun sigue en los corazones de todo mundo, y ha sido Selena Gómez quien ha rendido un homenaje a la cantante del tex mex al interpretar Bidi bidi bom bom, una famosa canción que tuvo como fehca de lanzamiento en 1994.

Selena Gómez platicó por llamada teléfónica con el hermano de la inigualable Selena, Abraham Quintanilla se dijo muy emocionado de saber que la empresaria dueña de Rare Beauty grabaría la canción de su hermana, en el homenaje que se preparaba para la nacida en Texas, Estados Unidos.

"Te quiero dar las gracias por participar en este proyecto, estamos muy emocionados con todo esto" le dice el conocido como A.B Quinatnilla a Selena Gómez, justo en su preparación para grabar Bidi bidi bom bom.

Por su parte la compositora y actriz también le agradece al hermano de Selena el haber pensado en ella para cantar una de las canciones de Selena, un icónico momento que ahora queda en la memoria de los fans de ambas artistas.

"Me siento muy honrada de que hayas pensado en mí para esto, porque obviamente he sido nombrada así en honor a ella, y me han enseñado mucho acerca de toda su vida" son las amables palabras de Selena Marie Gómez.

Además de dejar en claro que interpretar una canción de Selena es muy importante para ella, la ex pareja de Justin Bieber también confirma que su nombre estuvo inspirado en Selena, por supuesto sus padres Mandy Teefey y Ricardo Joel Gomez son grandes admiradores.

"Estamos todos muy emocionados y sabemos que será un éxito, yo sé que vas a hacer un buen trabajo en el estudio y como dicen, dale con todo" le contesta Abraham Quintanilla a Selena Gomez en llamada telefónica.

También intercambian risas y en seguida se puede escuchar como Seelena Gómez con su espectacular voz canta Bidi bidi bom bom, el inolvidable momento ahora circula en las redes sociales como TikTok.

"Es asombroso como la música de Selena pasa de heneración en generación y la gente está nombrando a sus hijos como ella eso es un gran honor" relata Abraham Quintanilla en entrevista.