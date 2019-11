Selena Gomez cantó en aparente estado de ebriedad en los AMAs

Selena Gomez dio mucho de qué hablar en su regreso a los escenarios luego de varios años de ausencia, la cantante fue la encargada de abrir los American Music Awards en su edición 2019 con sus dos recientes éxitos, Lose you to love me y Look at her now, pero, al parecer, la presentación no fue del agrado de muchos.

Aunque el regreso de Sel se veía como uno de los más esperados, según algunos cibernautas, la cantante "decepcionó" a muchos al momento de interpretar sus temas, ya que con su balada desafinó muchísimo y con su canción electrónica, fue igual, debido a que la cantante no se veía muy motivada o activa con sus movimientos en el escenario.

Luego de infinitas críticas para la intérprete de Naturally, se viralizaron algunos videos de su arribo a la alfombra roja del evento y algunos usuarios de Internet comenzaron a tachar sus acciones y su actitud como algo sospechoso; aseguraron que la cantante estaba ebria en el evento e incluso, que habría consumido alguna droga.

she was drunk af imao pic.twitter.com/4fgolNCjQ2 — Britt (@_queensfenty_) 27 de noviembre de 2019

Y es que en los videos se ver como la también actriz presenta diversas dificultades para poder caminar adecuadamente, incluso se tambalea de la manera más obvia delante de todos sus fanáticos, esto durante su paso por la alfombra roja, donde lució como toda una Diosa.

Estas acciones por parte de Selena causaron mucha indignación por parte de sus fanáticos, ya que explicaron que, de ser así, estaría poniendo en riesgo su vida por el lupus y luego de una complicada cirugía de riñón.

Las supuestas pruebas que Gomez presentó, dejaron opiniones muy dividas, ya que hubo quienes aseguraron que sólo estaba jugueteando con sus Selenators, pero hubo quienes también aseguraron que se encontraba ebria o hasta drogada, porque en una de sus fotografías se le veía una especie de cigarro electrónico que explican, estaba cargado con marihuana.

Cabe resaltar que la cantante arribó con un increíble atuendo con el que se robó todas las miradas y se colocó como una de las favoritas del evento, la intérprete de Camouflage utilizó un vestido corto de color verde limón con un pronunciado escote, un collar de diamantes y un espectacular look de cabello.

Ante estas fuertes declaraciones y críticas hacia Selena Gomez, ni ella ni su equipo de trabajo han dado alguna excusa o tipo de explicación sobre la actitud de la cantante, por lo que quedarían como simples rumores por parte de los usuarios de Internet, por lo menos hasta que se compruebe lo contrario.