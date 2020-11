Selena Gomez  comparte su técnica de "contouring" para lucir tan bella

México. Selena Gomez, quien tiene 28 años de edad y es originaria de Grand Prairie, Texas, Estados Unidos, además de triunfar como cantante lo hace ahora con su propia linea de belleza Rare Beauty, y en sus redes sociales no deja de hablar de ella y compartir de lo que se trata.

Selena Gomez, cantante de temas cmo Wolves e Ice cream, lanzó apenas hace unos meses su línea de cosméticos y en Instagram ya cuenta con más de 2 millones de seguidores, y dicho proyecto ya lo puede señalar ella como un logro más en su vida profesional porque le va bastante bien.

Selena comparte que en Rare Beauty, por ejemplo, incluye la técnica del “contouring“ , la cual usa ella, y consiste en lograr que el rostro de las personas luzca más redondeado y simétrico.

La famosa cantante señala que suele marcar la estructura del rostro para que no parezca tan redondo y lo hace gracias a la técnica de maquillaje llamada “contouring“, que se traduce como contorno, y de esa manera logra una forma más ovalada y definida.

Y al lanzar su línea de belleza, Selena se ha visto apoyada por sus seguidores de todas parte del mundo. Más de seis millones de Me gusta logró recolectar y miles de comentarios por parte de sus fieles seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de resaltar la belleza la cantante..

Selena es una joven talentosa, creativa y emprendedora, por eso también próximamente estrenará un show especial de cocina, aunque de él ha querido hablar muiy poco porque prefiere que sea sorpresa para sus fans, solo adelanta que es un proyecto en colaboración con HBO Max.

Selena Gomez, una joven triunfadora

Selena Marie Gomez es una cantante, compositora, actriz, productora de televisión, filántropa y diseñadora de moda estadounidense, y según Wikipedia, inició su carrera como actriz cuando tenía 10 años de edad con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends.

Luego hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006), desde entonces no ha parado de trabajar, además sus discos son un éxito y ha colocado varios éxitos a nivel mundial.

Selena se ha destacado por su labor dentro de la filantropía, y en 2009 la UNICEF la convirtió en la embajadora más joven de la historia, además ha lanzado su propia línea de ropa Dream Out Loud, un perfume con su mismo nombre y también una línea de esmaltes de uñas.