Selena Gomez complace a todos sus selenators con "Feel me"

Selena Gomez sorprendió a sus millones de "selenators" con el lanzamiento de la canción "Feel me", un tema que no muchas personas habían tenido la oportunidad de escuchar.

Selena Gomez confirma que su más reciente álbum, "RARE", es el más significativo de su carrera profesional y personal, hasta la fecha; el disco que incluye 13 canciones entre estas "Lose you to love me" y "Look at her now", dio con la inesperada noticia de tener un bonus track que los fans pidieron en un concierto en vivo de su Revival Tour. La joven cantante comentó en sus redes sociales:

En la gira 'Revival', presenté una canción de la que no han dejado de hablar desde entonces, así que ustedes pidieron y yo escuché. Hoy, 'Feel me' está en línea y en vinilo en todas partes.

La letra de esta canción habla sobre una relación amorosa que fracasa; cabe mencionar que muchos de sus fans aseguran que está canción podría estar dedicada a su ex novio Justin Bieber. En una parte de la canción Selena Gomez dice:

Nadie te ama como yo te amo, nunca engaño, nunca miento. Nunca pongo a nadie por encima de ti, tengo tu espacio y tiempo.

El tema está disponible en todas las plataformas digitales de música.

Por otra parte, la cantante estadounidense consiguió por primera vez, el primer lugar del Billboard Hot 100 y Rolling Stone con su canción "Lose you to love me".