Selena Gomez confiesa conversación con su ex Justin Bieber

Selena Gomez ha sanado y los difíciles momentos que vivió por varios años, fueron inspiración para crear nueva música. La cantante lanzó anteriormente un par de canciones hace unos días; una de estas es "Lose you to love me", donde los "selenators" detectaron varios mensajes dedicados a su ex novio Justin Bieber.

En una parte de dicha canción Selena Gomez dice "en dos meses nos remplazaste", que para sus fanáticos fue una clara referencia de como Justin Bieber terminó con ella para iniciar un nuevo romance al poco tiempo con su actual esposa, Hailey Baldwin. La ex chica Disney reveló en el programa On Air with Ryan Seacrest, que Justin se comunicó con ella y le envió un mensaje por el estreno de su nueva música: "dijo que era hermosa, fue algo difícil".

Asimismo señaló haber estado alejada de la industria musical por sus problemas de salud, el trasplante de riñón consecuencia del lupus que la aqueja, y una gran depresión.

Creo que siento una sensación de alivio, ¿sabes? han pasado cuatro años desde que he estado trabajando en este álbum, y en realidad es el momento perfecto porque iba a lanzarlo hace dos años, y ninguna de las palabras que estoy hablando habría existido.

"El tomarme un momento para sentir realmente los sentimientos por los que estuve pasando, es simplemente, no sé, estoy tan agradecida de que haya salido. También es extraño porque escribí esta canción ('Lose you to love me') hace un año, y es como si me sintiera completamente diferente de cuando lo escribí, es una sensación muy interesante”.

Selena Gomez mencionó además a Ryan Seacrest que "estas dos canciones ('Lose you to love me' y 'Look at her now') fueron cuando terminé un capítulo en una pequeña reverencia y el resto del álbum es sobre dónde estoy ahora y hacia dónde voy".