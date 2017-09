Selena Gomez se somete a cirugía de urgencia

La mundialmente cantante y actriz, Selena Gomez, de 25 años, es la actual reina de Instagram, quien año tras año sigue manteniendo esa corona con sus más de 126 mil millones de seguidores de todo el mundo y fue honrada hace algunos días como una de las mujeres más influyentes.

Gomez siempre da de que hablar en los medios de comunicación y apenas el día de ayer, miércoles 13 de septiembre, el portal Entertainment Tonight, la artista y su actual novio, el cantante The Weeknd, han dado un paso muy importante en su relación al comenzar un proyecto de vida juntos en un lujoso apartamento de Nueva York.

La reina del Instagram, el día de hoy acaparó todos los noticiaros americanos, ya que dio un paso de valentía y compartió en su cuenta de red social una imagen dura a sus fieles fans.

LA CANTANTE Y ACTRIZ HA ANUNCIADO ESTE JUEVES QUE HA SIDO SOMETIDA A UNA CIRUGÍA DE TRANSPLANTE DE RIÑÓN.

"Soy muy consciente de que algunos de mis fans se habían dado cuenta de que estaba muy abajo durante parte del verano y me preguntaban por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual estaba muy orgullosa", escribió Gomez.

Desde hace tiempo, la exniña Disney había sido diagnosticada de lupus, una enfermedad que había estado empeorando su estado de salud en los últimos meses, llegando hasta incluso tener que alejarse de los escenesarios por un tiempo.

Lupus, es una enfermedad autoinmune que afecta diversos órganos y produce fatiga crónica, situación que ha generado que Selena Gomez dejara de promocionar su música.

"Descubrí que necesitaba un transplante de riñón del Lupus que padezco, y he estado recuperándome. Era lo que tenía que hacer para mi salud".

La artista admitió ante sus seguidores que necesitaba contar públicamente el duro momento y los motivos por los cuales la obligaron a dejar de promocionar sus últimos lanzamientos.

"Quiero compartir de forma honesta con ustedes mi viaje a través de los últimos meses. Hasta que pueda hacerlo quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo médico por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía", relató en Instagram la cantante.

Sin embargo, todo mundo se pregunta ¿quién es la joven que le donó a Gomez?, pues bien, la misma artista comentó que la donante fue nada menos que su mejor amiga, Francia Raisa.

"No hay palabras para agradecer a mi amiga Francia Raisa lo que ha hecho por mí. Me ha dado el regalo y sacrificio definitivo al donarme su riñón. Me siento increíblemente afortunada. Te quiero tanto, hermana. El lupus continúa siendo una enfermedad incomprendida, pero se está consiguiendo progreso", finalizó Gomez.