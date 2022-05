Selena Gomez debuta como empresaria y lanza colección de utensilios de cocina

México. La cantante Selena Gomez debuta como empresaria y da a conocer línea de utensilios de cocina de la marca Our Place, la cual incluye una serie de diseños que están ya acaparaondo la atención del público en redes sociales.

Selana Gomez, cantante originaria de Grand Prairie, Texas, y quien tiene 29 años de edad, cita en sus redes que se siente emocionada por este nuevo reto profesional en su vida y espera que tenga éxito.

La línea de utencilios para cocina incluye tres ollas, sartenes, cuchillos, platos y vasos en un azul eléctrico y un vivo tono rojo rosado y Selena ha compartido que la idea de convertirse en empresaria surgió luego de participar durante tres temporadas en el programa de cocina Selena + Chef de HBO Max.

Selena sorprende de esta manera a sus 318 millones de seguidores en Instagram con la gran noticia y en Instagram dice: “Es una celebración de todas las formas en que cocinamos, como principiantes o expertos, perfecta o imperfectamente, desordenada y alegremente. Our Place es propiedad de inmigrantes y mujeres, arraigada en la construcción de una mesa más grande.”

Los precios de los utencilios están al alcance de todos y Selena también ha dicho que parte del dinero que se perciba por la venta de los productos se destinará a una acción benéfica.

“Donaremos el 10 por ciento de todas las ganancias para ampliar los servicios de salud mental con el Rare Impact Fund de @rarebeauty. ¡Hora de ponerse a cocinar!”.

Selena Gomez es una cantante exitosa, además como actriz también ha cosechado logros y ahora espera conseguirlos como empresaria; recordemos que durante noviembre del año pasado HBO Max anunció que la emisión de Selena tendría una cuarta temporada y se espera su estreno para los próximos meses.

Según información en su biografía, Selena Gomez comenzó su carrera como actriz cuando tenía 10 años de edad en la serie infantil Barney & Friends, luego en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over Walker, Texas Ranger: Trial by Fire y Brain Zapped.

Durante 2013 dio a conocer su primera producción discográfica como solista, Stars Dance, con el cual pudo llegar al primer puesto en las listas de países como Canadá, USA y Noruega y alcanzó el top 10 en más de doce territorios, y con su primer sencillo, Come & Get It, alcanzó el número 6 en la lista Billboard Hot 100, lo que lo convirtió en su primer top 10 en el conteo.