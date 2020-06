Selena Gómez emociona con el anuncio de su nuevo proyecto

Estados Unidos.- Los Selenators, nombre de los fanáticos de Selena Gómez, intentan descubrir cuál es el siguiente paso de la cantante estadounidense después de estar dejando algunas pistas en sus redes sociales de lo que sería su siguiente proyecto.

Algunos indican que la intérprete de "Lose you to love me" estaría dejando entrever que el próximo 18 de junio podría llegar su nuevo sencillo del reciente álbum "Rare" o estaría lanzando música, aunque otros señalan que se trata de un nuevo proyecto en su carrera.

Los rumores comenzaron cuando Selena inició publicando algunas piezas de un rompecabezas en color negro con una cadena de letras góticas en dorado, lo cual fue tomando forma y terminó por formar el nombre "Selena Gómez".

UMG (Universal Music Group) comenzó a impulsar TODAS las redes sociales de Selena Gomez en las plataformas chinas.



Todo girando en torno a lo que se lanzará el 18 de junio. pic.twitter.com/oelt7bBZOl — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) June 13, 2020

De inmediato sus seguidores comenzaron a lanzar sus propias teorías sobre esto, siendo la de nueva música la que más se ha destacado, ya que, en recientes entrevistas, durante la promoción de su nuevo álbum, Sel reveló que trabajó en un gran número de canciones que le gustaron muchísimo pero al final terminó eligiendo las adecuadas para el concepto del disco.

Ante los rumores, la cantante no se ha pronunciado, dejando aún más en duda a sus seguidores y de lo qué trata su anuncio, sólo será cuestión de tiempo para que se sepa qué es lo que prepara la exitosa joven.

Cabe mencionar que recientemente se lanzó una versión de lujo de "Rare", en donde se incluyeron los temas "Boyfriend", "Souvenir" y "She", siendo el primero el favorito de Gómez y el nuevo sencillo, mismo que acompañó con su video oficial y fue muy bien recibido por sus fans.