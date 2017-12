Selena Gomez habla de su regreso con Justin Bieber

Semanas después de protagonizar titulares por su supuesta reconciliación con Justin Bieber y su nada clara ruptura con The Weeknd, Selena Gomez se pronunció por primera vez sobre todo este “triángulo amoroso”.

"Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida”.

“Así que antes quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien sea algo que desaparezca”, dijo Selena sobre su actual relación con Justin Bieber, con quien terminó hace más de dos años y fue vista durante las últimas semanas paseando en bicicleta y compartiendo almuerzos.

En entrevista con la revista Billboard, la cantante aclaró también en qué términos quedó su vínculo con The Weeknd, de quien se rumoreó no terminó bien luego que el cantante haya eliminado todo rastro de la joven de su cuenta de Instagram.

"Algo de lo que estoy muy orgullosa es de que hay una sincera amistad. De verdad que no había experimentado nada así en mi vida. Terminamos (la relación) como mejores amigos, y de verdad que nuestra relación se trataba de alentar y cuidar el uno del otro, reveló Selena Gomez.

Sobre las críticas que recibió, añadió:

"A veces solo quería defenderme a mí misma. Quiero gritar y decir '¡No tienen ni idea!' ¡Yo puedo hacer esto y tomar estas decisiones! Recuerdo haber sentido que me definían no por mi trabajo si no por la persona con la que estaba. ¿Me gustaría que la gente se preocupara por lo que realmente importa? Sí, pero no puede controlar eso, y no quiero hacerlo".