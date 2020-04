Selena Gomez habla de su trastorno bipolar

Selena Gomez habló sobre el diagnóstico de trastorno bipolar durante una conversación en las redes sociales con Miley Cyrus.

Gómez habló sobre su diagnóstico durante una conversación de 20 minutos el viernes en la serie "Bright Minded" de Cyrus en Instagram. La cantante dice que "se dio cuenta de que yo era bipolar" después de que recientemente visitó un hospital psiquiátrico.

Gomez, de 27 años, dijo que entender más su trastorno "le quitó el miedo".

"Y cuando llegué a conocer más información, en realidad me ayuda", dijo. "No me asusta una vez que lo sé".