Selena Gómez impacta a sus fans con un look que la hace verse más espectacular

México. La cantante Selena Gómez, quien participará en el nuevo thriller psicológico Spiral, dirigido por Petra Collins, asombra a sus seguidores en Instagram al mostrar cómo luce con su nuevo look el cual le queda espectacular.

Selena Gómez, cantante de temas como De una vez y Taki Taki, está acostumbrada a deslumbrar con su belleza y cambios de look y esta vez la vuelve a hacer al abandonar su pelo negro y lucir un tono más rubio y lacio.

La famosa luce increíble, eso le dicen muchos de sus fans, quienes no se dejan de escribir en Instagram comentarios halagadores y además le manifiestan siempre el cariño y admiración que le tienen.

Selena esta vez pasó de su característico marrón oscuro a un color d epelo rubio platinado, que en el pasado lució en compañía de un corte bob. Según contó en sus historias de Instagram, requirió de 8 horas y más de 200 pliegues de papel de aluminio.

La cantante y actriz de 28 años, originaria de Grans Pairie, Texas, Estados Unidos, iniciará próximamente el rodaje de su nueva película Spiral, la cual es un thriller psicológico que producirá el rapero Drake.

Según el portal de noticias Deadline, Picturestart comenzó a trabajar en el proyecto en cuya historia aborda la vida de una influencer adicta a las redes sociales, lo que provoca que su cuerpo se desmorone.

Gomez terminó recientemente la serie de Hulu Only Murders In The Building, que también está protagonizada por Steve Martin y Martin Short y según reporte en distintos portales de noticias, también volverá a interpretar a Mavis en Hotel Transylvania: Transformania, de Sony Animations.

Selena Marie Gomez es el nombre completo de la guapa actriz, quien además ha destacado como compositora, productora de televisión, filántropa y diseñadora de moda.

Inició su carrera artística como actriz cuando tenía 10 años de edad con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends y desde entonces ha destacado en los escenarios como actriz y cantante, principalmente.

Durante 2010 protagonizó su primera película en el cine, Ramona and Beezus, y en 2011 Monte Carlo; al año siguiente prestó su voz para el personaje principal de Hotel Transylvania.

