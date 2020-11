Selena Gómez impacta por cómo se ve su cara sin gota de maquillaje en ella

México. La cantante Selena Gómez, originaria de Texas, reapareció en la música con su disco Rare y pudo fascinar a sus fieles seguidores, además, en una reciente publicación de Instagram aparece si gota de maquillaje en su rostro e impacta con ello por la manera en que se ve.

Selena Gómez, quien se retiró de la música unos meses para relajarse, luego de lidiar con serios problemas de salud física y mental, lo expresó ella, llama ahora la atención en Instagram por la manera en que se ve en un video que coloca en dicha red social.

En su cuenta de Instagram, Selena entrevistó a la activista Stacey Abrams y hablaron sobre el proceso de votación en Estados Unidos y la famosa cantante aparece sin maquillaje, ni filtros, dejando resaltar su belleza natural. Únicamente porta una bata y luce su cabello recogido.

Y en septiembre pasado, Selena Gomez posó en bikini y enseñó orgullosa la cicatriz de su trasplante de riñón. A través de una publicación en Instagram, la cantante dejó ver claramente la cicatriz que le quedó tras haberse sometido a un trasplante de riñón, hace unos años.

Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas que lo cubrirían", explicó, al referirse a la citada imagen.

Y la intérprete de temas como Rare y Wolves está más que nunca convencida de que su cuerpo es hermoso y está muy orgullosa por haber librado el complicado proceso de trasplante.

Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé ... y estoy orgulloso de eso. - Felicitaciones por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette, cuyo mensaje es simplemente que ... todos los cuerpos son hermosos", refirió también.

En 2017, Selena tuvo que someterse a un trasplante de riñón en su último tratamiento contra el lupus y que la actriz Francia Raisa, quien ha actuado en películas como Triunfos robados, fue quien se lo donó. "Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana", le escribió Gomez agradeciéndole.

Selena Gómez, exestrella infantil, reveló en 2015 que había sido diagnosticada con lupus, una enfermedad crónica del sistema inmunológico del cuerpo que ataca al tejido sano y luego, de manera secreta se sometió a quimioterapia un tiempo y en 2016 detuvo una gira mundial comentando que necesitaba lidiar con los efectos del lupus incluida la ansiedad, ataques de pánico y depresión.

Selena Gómez, una figura internacional

Selena inició su carrera como actriz cuando tenía 10 años de edad en la serie infantil Barney & Friends, y pudo ganarse al público con su actuación, además demostrar su gran talento. Formó parte de dicha serie durante tres años.

Posteriormente ctuó en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006). Según Wikipedia, fue a partir de 2006 cuando intervino en diversas series del canal de televisión Disney Channel como The Suite Life of Zack and Cody y Hannah Montana.

Y en 2008 hizo también su debut como actriz de voz en la película animada Dr. Seuss' Horton Hears a Who!, y al mismo tiempo firmó un contrato con la discográfica Hollywood Records y participó con canciones para Disneymania 6 y las bandas sonoras de Tinker Bell y Another Cinderella Story.