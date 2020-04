Selena Gómez lanza el videoclip de "Boyfriend" y causa polémica

Selena Gómez se ve envuelta en polémica tras el lanzamiento de su nuevo video musical del sencillo "Boyfriend", mismo que fue recientemente lanzado e incluido a la versión de lujo de su álbum "Rare".

La cantante estadounidense recién estrenó una versión más amplia de su más nuevo material discográfico, en donde incluyó tres nuevos temas titulados "Boyfriend", "Souvenir" y "She", los cuales han recibido grandes halagos.

Justo a un día de haber estrenado el álbum, Selena compartió el video que ha dado mucho de qué hablar, pues internautas señalan que se trata de un tema dedicado a su ex novio, el también cantante Justin Bieber, pues él tiene una canción con el mismo nombre.

En el nuevo video musical de la joven de 27 años se le ve paseando por distintos lugares en un auto convertible, mientras va conociendo poco a poco distintos jóvenes en la búsqueda interminable por encontrar al indicado.

Sin embargo, y pese a los intentos, Gómez termina convirtiéndolos en sapos, ya que son intentos fallidos y se van acumulando en una jaula que ella pasea consigo durante todo el video.

Esto ha generado opiniones muy dividas entre los internautas, fanáticos de Justin, Selena y hasta de The Weeknd, pues algunos señalan que se trata de una indirecta hacia el cantante de "The Hills", mientras que otros creen que es un mensaje para el intérprete de "Sorry".

Estos rumores o han sido aclarados ni negados por la intérprete de "Lose You To Love Me", ya que ella continúa disfrutando del éxito que sus nuevos proyectos le han dejado.