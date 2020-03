Selena Gomez lanza nueva canción para ayudar ante el Coronavirus

Selena Gomez lanzó una alegre canción en medio de toda esta pandemia de Coronavirus (COVID-19), y aunque la misma cantante mencionó que se la hacía raro hacerlo en estos momentos difíciles, dio a conocer que lo hacía por una buena causa. La canción lleva por nombre "Dance Again" y forma parte de su producción discográfica "Rare".

En un post en su feed de Instagram, Selena Gomez compartió una parte del video musical que acompaña a su nuevo sencillo "Dance Again"; en su publicación manifestó: "se siente un poco extraño lanzar algo tan alegre en medio de un momento tan pesado para nuestro mundo, pero también creo que es un buen recordatorio de que lo superaremos juntos".

La joven cantante del pop informó además que parte de las ganancias de "Dance Again", serán donadas.

Por cada compra del nuevo merchadising 'Dance Again' en mi tienda, una parte de las ganancias beneficiará al Fondo de Ayuda MusiCares COVID-19.

Anteriormente Selena Gomez dio a conocer los sencillos "Lose you to love me", "Look at her now" y "Rare".

