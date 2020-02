Selena Gómez lanzará nueva edición de 'Rare', su más reciente álbum

Este viernes estará lleno estrenos musicales, pues, así como Lady Gaga lanzará su nuevo sencillo titulado 'Stupid Love', la cantante Selena Gómez anunció que llegará una nueva edición de 'Rare', su más reciente álbum.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter en donde la intérprete de temas como 'Naturally', 'Same old love' y 'Lose you to love me' reveló que la nueva versión de su más reciente material discográfico llegará este viernes 28 de febrero.

El relanzamiento de 'Rare' viene después de que Gómez "premiara" a sus Selenators con la publicación de 'Feel Me', un nostálgico tema musical que cantó durante su gira promocional para Revival en 2016 y del cual sus fanáticos quedaron enamorados, rogando por la versión de estudio.

Hasta el momento se desconoces si el álbum 'Rare - A23' contendrá nuevas canciones, además de los temas remezclados por el artista musical y también si será lanzado en formato físico para los seguidores de la estrella del pop.

Con la promoción continua del nuevo álbum, tercero en la carrera como solista de Selena y segundo con su nueva disquera, la cantante estadounidense estrenó una versión en vivo del tema 'Rare' y cautivó a miles con su inigualable voz y su manera de interpretar.

El video fue compartido por las redes sociales de Selena y desató comentarios muy positivos a su favor, destacando su talento y la manera en que ha podido salir adelante pese a los problemas que ha enfrentado a lo largo de su vida.