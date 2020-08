Selena Gómez luce hermosa en el adelanto de "Ice Cream" junto a BLACKPINK

Estados Unidos.- Selena Gómez lució hermosa en el primer adelanto oficial de su nuevo sencillo, 'Ice Cream', en colaboración con BLACKPINK, la cantante compartió un corto video a través de Instagram en donde se observan a las cinco protagonistas en distintas escenas, lo cual ha dejado fascinados a todos sus seguidores, tanto Selenators como Blinks.

El video ha dejado sorprendidos a todos, ya que la intérprete de exitosos temas como 'Lose you to love me' y 'Come & get it' lució un bikini de marinera, con el que ha enamorado todavía más a sus fieles seguidores, mientras que Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa lucen solamente sus rostros en un plano a detalle.

Anteriormente, Selena compartió una fotografía en su perfil de Instagram en donde estaba utilizando el mismo atuendo y en menos de 24 horas logró alcanzar más de siete millones de me gustas, ya que es una de las artistas más seguidas de dicha plataforma.

Los fanáticos de la agrupación surcoreana y la cantante estadounidense no han parado de demostrar su apoyo con el nuevo sencillo de las intérpretes, este formará parte de "The Album", el primer álbum de larga duración de BLACKPINK, este es el segundo sencillo oficial, el primero fue 'How you like that'.

Crecí yendo al icónico restaurante serendipity así que no podía estar más emocionada de unirme al equipo de propiedad. En honor al lanzamiento ICE CREAM con BLACKPINK, creé Cookies and Cream Remix… hecho con helado de vainilla rosa como un asentamiento a las chicas!", compartió Selena sobre su trabajo con las jóvenes.

Selena Gómez será la quinta integrante de BLACKPINK. Foto: Instagram

Anuncian el lanzamiento de su esperado álbum

El pasado 27 de julio, las chicas sorprendieron a sus fanáticos anunciado que su primer álbum legará en el mes de octubre y se prevé que lleve por nombre "The Album", pero de momento esto no ha quedado claro, junto al anuncio de la fecha llegó la revelación de la portada, se trata de una corona rosa que sobresale en un fondo negro.

La influencia musical de este álbum aún se desconoce, pero se cree que seguirá el estilo de su más reciente sencillo "How you like that", debido a que es el primer tema que se adelanta de dicho disco y a finales de este mes de agosto se podrá escuchar un segundo adelanto oficial, por lo que todos están ansiosos.

"The Album" llegará en octubre. Foto: Instagram

Según una fuente de YG Entertaiment: "En el 2020, BLACKPINK se centrará en el mercado global. (…) El proyecto global que estamos llevando a cabo con el grupo de música más grande del mundo, Universal Music, para que BLACKPINK dé un gran salto se está llevando a cabo de manera constante".

Este esperado álbum de K-Pop llegará el 02 de octubre y seguramente todos estarán encantados, ya que las chicas de BLACKPINK jamás han decepcionado en ninguno de sus temas, como tampoco en los trabajos de corta duración o EP's que han lanzado.