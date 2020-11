Estados Unidos.- Selena Gómez lució radiante y hermosa a través de Instagram al compartir una fotografía donde luce un rostro angelical con un maquillaje muy suave que seguramente fue ella misma quien se lo realizó con algunos de los productos de su nueva línea de cosméticos "Rare Beauty", nombrada de esta manera en honor al lanzamiento de su más reciente álbum de estudio y el tercero en su carrera como solitario.

Más de seis millones de me gustas logró recolectar Selena y miles de comentarios por parte de sus fieles seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de resaltar la belleza la cantante y mostrarse impacientes por el estreno de su nuevo proyecto en colaboración con HBO Max.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La intérprete de temas como 'Lose you to love me', 'The heart wants what it wants' y 'Love you like a love song baby', dejó a todos enamorados, pero a la vez sorprendidos al aprovechar el espacio para anunciar que este Día de Acción de Gracias estará estrenando un especial de cocina de su show de cocina, aunque no quiso revelar más detalles.

Selena Gómez luce radiante y hermosa en especial con HBO Max. Foto: Instagram

Previo a la publicación la vimos muy emocionada con este proyecto al lado de algunas estrellas, luciendo un suéter oversize negro, mom jeans de mezclilla clara, tenis blancos y unas increíbles arracadas, al lado de Aarti Sequeira, con quien compartirá su cocina y harán un delicioso pavo al horno.

Selena se ha mantenido muy enfocada en este proyecto tan importante para ella que es el arte de la cocina, donde exhibe sus habilidades para la cocina desde la cuarentena, en su primera edición estrenó 10 episodios para el servicio de streaming HBO Max. Y es que reveló recientemente que durante la pandemia del coronavirus la pasó más en la cocina que en cualquier otro lado de su casa y confesó: "Siempre he sido muy franca sobre mi amor por la comida".

Creo que me han preguntado cientos de veces en entrevistas que si tuviera otra carrera, a qué me dedicaría y he respondido que sería divertido ser chef", comentó Selena Gómez en un comunicado. "¡Pero definitivamente no tengo el entrenamiento formal! Como muchos de nosotros ahora que estoy en casa me encuentro cocinando más y experimentando en la cocina".

Selena Gómez está muy enfocada en el arte de cocinar y dice ser feliz haciéndolo. Foto: Instagram

Pero volviendo al tema de su belleza, la cantante es una de las pocas artistas que ha dejado su belleza florecer al natural, pues ha decidido no acudir al bisturí o inyecciones de relleno para lucir de maravilla en todo momento. A sus 28 años, Selena es acreedora de una belleza inigualable y ella lo sabe, por lo que no acude a extravagantes maquillajes para lucir de lo mejor, ella tan sólo cubre su piel con un poco de color, pinta y riza sus pestañas, añade un poco de color a sus labios y párpados y ya luce preciosa.

El rostro de Selena Gómez es uno de los más hermosos y naturales del medio del entretenimiento. Foto: Instagram

Durante los últimos años la hemos visto luciendo radiante, pese a la enfermedad que la ha aquejado desde antes de hacerlo público en los medios y que la ha dañado tanto hasta el punto de tener que recurrir a un trasplante de riñón para evitar que su salud se viera aún más deteriorada.