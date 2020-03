Selena Gómez muestra un rostro diferente y le llueven críticas

La famosa cantante Selena Gómez abusó ya de las cirugías estéticas y también de su edición en el Photoshop, comentan varios de sus seguidores en redes sociales.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Selena Gómez, originaria de Grand Prairie, Texas (22 de julio de 1992), no ha dejado de compartir imágenes suyas en rede sociales, pero luce diferente.

A Selena se le puede ver en fotografías recientes con sus pómulos pronunciados y la quijada más afilada, y por eso sus fans señalan que se habría sometido a nuevas cirugías estéticas.

Mientras que unos internautas comentan que recurrió al ácido hialurónico para estirar su piel, otros reiteran que usó bótox.

Y por si fuera poco, a Selena también le hacen ver que ya se le pasó la mano en cuestión de la edición de sus fotografías en Instagram, puesto que no sale como en realidad lo es en la realidad.

¿Es mi imaginación o a Selena se le fue la mano con el bótox o ácido hialurónico?”, escribe una de las seguidoras de Selena.

Selena, cantante de temas como Naturally y Lose you to love me, lanzó en todo el mudo el pasado viernes 28 de febrero Rare, su nueva producción discográfica.