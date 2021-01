Selena Gómez prepara el lanzamiento de su nuevo disco; será en español

Estados Unidos.- Selena Gómez ha incendiado las redes sociales con los rumores del lanzamiento de sus dos nuevas canciones, el que se rumora se va a hacer de forma simultánea en las próximas horas, con lo que los fanáticos la han vuelto en tendencia en Twitter, un par de veces en esta semana, esa mujer es “On fire”.

Desde el primer día de la semana los fanáticos y seguidores de Selena Gómez empezaron a compartir imágenes de murales y bardas en donde vemos a la actriz de los Hechiceros de Waverly Place con la oración “Selena Gómez is coming…”, al lado de la frase se puede leer dos nombres de canciones en español: 'Baila conmigo' y 'De una vez'.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con lo que se espera un lanzamiento simultaneo de las dos canciones, tal y como pasó en el año 2020 con 'Lose You to Love Me' y 'Look at Her Now' y para esto, desde hace días se han visto murales y bardas pintadas en diferentes ciudades de México, estas imágenes también fueron compartidas por la propia Selena Gómez en sus historias de Instagram, en pasados días.

De acuerdo con páginas de fans, se espera que 'Baila conmigo' sea estrenada el viernes y se afirma, fue escrita por Selena Gómez, Mafos Kommuno y A.B. Quintanilla.

Varias líneas de esta canción ya fueron filtradas al internet, por lo que podemos hallar un pedazo del audio en plataforma de YouTube, en donde se dice que la canción serpa interpretada con Rauw Alejandro y Maluma.

Y de acuerdo a la información de la página Fandom, 'Baila conmigo' va a ser el nombre del cuarto disco de Selena Gómez en solitario, al paso que 'De una Vez' sería su primer sencillo oficial.

Preparen sus tarjetas de iTunes y cuentas de Spotify, La nueva era de Selena Gomez está llegando. �� pic.twitter.com/OhLJ8jrl0U — Selena Gomez México (@SelenaNationMX) January 11, 2021

Selena Gómez supera los 200 millones en Instagram

Si bien Selena Gómez es tendencia en Twitter, poco se ha informado todavía sobre sus próximos lanzamientos musicales, pero sumados estos éxitos y otros muchos cosechados en 2020, la cantante y exactriz de Disney, ya consiguió superar los 203 millones de seguidores.

Esto la posiciona entre las féminas con más seguidores en esa plataforma y no es para menos puesto que, después de 5 años de ausencia musical, Selena Gómez retornó en 2020 con todo ya que, además de sus nuevas producciones musicales, lanzó su propia marca de productos cosméticos y su canal de cocina en YouTube.

Selena Gómez y su trío amoroso

Por si no fuera suficiente, los Selenators no desearon dejar pasar la oportunidad de rememorar el triángulo amoroso y el drama adolescente que protagonizaron Miley Cyrus, Nick Jonas y Selena Gómez, con lo que, en Twitter, puedes encontrar toda la historia resumida en múltiples tweets.

Por Joselyn Sánchez