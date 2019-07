Selena Gómez presume sus piernas con provocativo atuendo

La cantante Selena Gómez presume sus piernas de diez en Instagram con un provocativo atuendo que le va a la perfección a su espigada figura. Ahora vacaciona en Italia y deleita a sus fans a través de cada imagen que se toma.

Selena Gómez sube a su cuenta de Instagram este viernes una imagen suya en la que deja ver su "pechonalidad" y las bellas piernas que tiene. El post lleva más de seis millones de likes y cien mil comentarios halagadores.

La famosa cantante está en Roma de vacaciones y para celebrar por su cumpleaños 27 en compañía de sus amigas más cercanas.

El portal de noticias E! News revela que el pasado lunes Selena acudió a un lujoso restaurante del centro de la capital italiana al lado de sus amigas, para celebrar.

Selena y sus amigas degustaron una amplia selección de delicias tales como tagliatelle con langosta, pasta con salsa de vodka y varias ensaladas", explicó un informante a E! News.

Selena y sus amigas disfrutaron de una gran variedad de postres como helados y tiramisú, pero no hubo ni rastro de tarta, velas o tarjetas de felicitación", añadió la misma fuente.

Selena ha pasado dos años difíciles, debido a problemas de salud. En ese tiempo se sometió a un transplante de riñón, el cual le dio su gran amiga Francia Raisa, a quien considera su hermana, y a quien en los próximos días le festejará su cumpleaños.

Selena Marie Gómez es el nombre completo de Selena, quien es originaria de Grand Prairie, Texas, Estados Unidos; según información en su biografía, nace el 22 de julio de 1992.

Selena es actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda.

Inició su carrera como actriz a los siete años de edad con el papel secundario de Gianna en la serie infantil "Barney & Friends", en la que estuvo hasta 2004.

Luego de este proyecto intervino en películas y series de televisión como "Spy Kids 3-D: Game Over" (2003), "Walker", "Texas Ranger: Trial by Fire" (2005) y "Brain Zapped" (2006).

A partir de 2006 apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como "The Suite Life of Zack and Cody" y "Hannah Montana".

En 2013 da a conocer su primer álbum de estudio como solista, "Stars Dance", el cual llegó al primer puesto en las listas de países como Canadá, los Estados Unidos y Noruega y alcanzó el top 10 en más de doce territorios.