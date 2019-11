Selena Gomez regresa a los escenarios tras dos años de ausencia

Selena Gomez regresará a los escenarios después de dos años para tener una participación especial en los premios American Music Awards (AMAs) con Lose you to love me y Look at her now, sus nuevos sencillos musicales.

La intérprete de Sobre se mantuvo alejada del ojo público y los grandes escenarios debido a la enfermedad que la aqueja, el lupus, enfermedad que la llevó también a tener una cirugía de trasplante de riñón hace algunos años.

Por primera vez, Selena cantará en vivo sus dos nuevos temas, los cuales han causado gran polémica entre seguidores de la música pop, el 24 de noviembre del presente año.

The world television premiere of @selenagomez's new music is happening LIVE at the #AMAs on Nov. 24th! ✨ pic.twitter.com/BYsxtX2iMX — American Music Awards (@AMAs) 1 de noviembre de 2019

La última vez que la cantante pisó los escenarios fue en 2017, justamente en los mismos premios, en aquella ocasión interpretó Wolves, su colaboración con el DJ Marshmello y anunció su retiro temporal para descansar y enfocarse en su recuperación física y emocional.

Los premios son muy esperados por distintos fanáticos, ya que varios artistas se presentarán, tales como Taylor Swift quien será una de las estrellas que tendrán una especial participación en la premiación; será galardonada como Artista de la Década en los premios AMAs 2019.

Selena Gomez regresó con todo al ámbito musical y está logrando lo que busca, tras una gran ausencia de cuatro años fuera de los escenarios, la cantante decidió sorprender al mundo con su regreso al mundo de la música con una era muy fresca e innovadora.

El regreso de la cantante ha sido uno de los más esperados por el público en general, pues sus discos y sencillos han logrado tener grandes lugares en las famosas listas de popularidad de música en los últimos años.

Aún no se conoce información sobre un nuevo álbum en camino, pero por obvias razones esto es un hecho y la cantante podría publicar muy pronto la noticia de éste, sus detalles y la fecha de estreno.