Selena Gomez seguirá con Lupus pese al trasplante de riñón

Selena Gomez volvió a sorprender a sus seguidores con una confesión, la cual nada tuvo que ver con su vida amorosa o profesional sino con su salud, al revelar que tuvo un trasplante de riñón durante este verano.

En su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense subió una imagen en la que aparece en una cama de hospital, tomada de la mano de una chica que se encuentra en las mismas condiciones, y la acompañó de un mensaje en el que explica la situación.

Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado ausente durante este verano y se han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual actualmente me estoy recuperando.

No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida.

Te quiero mucho hermana.

Hace dos años Selena dio la noticia de que padecía Lupus, enfermedad que la obligó a retirarse por un tiempo de los escenarios y de cualquier actividad pública y profesional.

Ahora, después de que anunciara el hecho de su trasplante, el nombre de Francia Raisa ha despertado la curiosidad entre los seguidores de la intérprete.

Francia Raisa es una joven de 29 años, de origen hondureño y mexicano, es hija del locutor Renán Almendárez Coello, mejor conocido como El Cucuy de la mañana.

Ha participado como actriz en series como The secret life of the american teenager, In plain sight y Over there, además de la película Bring it on: all or nothing. Selena y ella comenzaron su amistad en el año 2008; desde entonces son inseparables.

Virginia Almendárez, madre de Francia, compartió en el programa Al rojo vivo que su hija decidió donar y sólo se lo comunicó dos semanas antes de la cirugía.

El doctor Jesús Alfonso Rafaga Cruz comentó en entrevista con EL UNIVERSAL que un trasplante debió ser por una situación extrema para un paciente con lupus.

“A la misma enfermedad difícilmente la considerarían para trasplante, porque el lupus es una enfermedad autoinmune, la dialisarían en todo caso”.

De acuerdo con el reumatólogo Daniel Xavier Xibille Friedman, los siguientes meses serán decisivos en la salud de Selena.

“Hay que darle seguimiento, está en una etapa crítica en la que se puede presentar un rechazo de inmediato; los médicos lo ven incluso cuando lo trasplantan (rechazo híperagudo), existe el otro que es el rechazo días después del trasplante; se tiene que ver si pegó o no (rechazo agudo) y finalmente el que ocurre a los meses después (rechazo crónico)”.

Aun con un nuevo riñón, la actriz tendrá lupus de por vida, explica el especialista, por lo cual el medicamento para esta enfermedad lo tomará siempre.

¿Qué dijo la actriz que le donó un riñón a Selena Gómez?

"Me siento profundamente agradecida después de que Dios confiara en mí para hacer algo que no solo ha salvado una vida, sino que también ha cambiado la mía en el proceso", dijo a través de su cuenta de Instagram Francia Rasia (29), la actriz que le donó uno de sus riñones a Selena Gómez (25).

Luego, siguió:

"Esto es parte de nuestra historia compartida y pronto la compartiré en su totalidad. Lo importante, sin embargo, es que esta no es la única historia relacionada con esta enfermedad".

La operación se realizó hace un tiempo pero ambas artistas decidieron mantener el tema en secreto hasta ayer, que la cantante rompió el silencio a través de las redes sociales.