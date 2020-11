Estados Unidos.- La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez será la montañista peruana Silvia Vásquez-Lavado, la primera mujer peruana en alcanzar la cima del monte Everest, informó el pasado miércoles The Hollywood Reporter a través de su sitio oficial, dejando a sus fanáticos encantados con la noticia.

Será Elgin James, cocreador de la serie "Mayan's M.C., quien será el encargado de escribir y dirigar la película que contará con Donna Gigliotti, ganadora del Oscar, como productora, prometiendo una producción e historia de calidad.

La cinta será titulada "In the shawdow of the mountain" y se basa en las próximas memorias homónimas de Vásquez-Lavado, quien también se convirtió en la primera mujer abiertamente homosexual que coronó las siete cumbres del desafío "Seven Summits", las cimas más altas de cada continente, incluyendo a la Antártida.

Silvia es una fuerza de la naturaleza y por eso estamos encantados de dar a conocer una historia de resiliencia, coraje, aventura y humanidad", declaró Donna Gigliotti, una de las productoras de la cinta.

Selena Gómez será Silvia Vásquez-Lavado en nueva película de la montañista. Foto: Instagram

La peruana sufrió desde muy niña violencia sexual y lo relató en 2016. Abusos que sufrió entre los 6 y 8 años, lo que la llevaron a estar más en las montañas y fue así como descubrió su pasión por este deporte, pues estas le empezaron a dar seguridad y sentimientos de protección que jamás en su vida había sentido.

En aquel año, se llevó a un grupo de jóvenes mujeres supervivientes, al igual que ella, de violencia sexual de San Francisco, lugar en donde reside actualmente y de Nepal al Everest para ayudarlas a encontrar fuerza y ayuda, las que ella encontró años atrás en esos lugares.

Recordemos que Selena Gómez no es tan ajena al mundo de la interpretación, pues desde sus inicios a deleitado a la pantalla con distintos personajes en series y películas, colocándola así entre una de las favoritas de todos los tiempos del público, principalmente para quienes crecieron viendo su contenido en Disney, canal con el que tenía un contrato en el pasado, cuando apenas era una adolescente.

Actualmente Selena es una de las cantantes pop más importantes el mundo, así como una ex act con gran influencia, esto debido a su gran talento para el canto y la interpretación, sin dejar de lado su lado más empático, pues es dueña de distintas asociaciones para ayudar a los que más lo necesitan.

Pero sin duda, el mensaje más fuerte que puede transmitir es a través de su música, ya que se involucra de lleno en sus álbumes y ha tocado todo tipo de temas en estos, destacando algunos que hablan sobre la superación, la salud mental y auto ayuda, lo que hace que obtenga éxito tras éxito.