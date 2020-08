Los Ángeles, Estados Unidos. La cantante y actriz Selena Gomez será protagonista de Only Murders in the Building, nueva serie de Hulu, y actuará junto a Steve Martin y Martin Shor. Es un proyecto de comedia a cargo de un servicio de suscripción estadounidense propiedad de Walt Disney Direct-to-Consumer & International.

La plataforma digital señaló en un comunicado que Gomez, además de actriz, será productora ejecutiva de este nuevo proyecto para la pequeña pantalla.”Esta serie sigue a tres desconocidos (Martin, Short y Gómez) que comparten una obsesión por el género del ‘true crime’ y que de repente se ven envueltos en un caso”, adelantó Hulu.

Steve Martin y John Hoffman (Grace & Frankie) son los creadores de esta serie en la que también participará como productor ejecutivo Dan Fogelman, el cerebro detrás del fenómeno de “This is Us”.

Foto de Instagram

Only Murders in the Building es la segunda apuesta televisiva que da a conocer Gomez esta semana después de que el miércoles anunciara que el próximo 13 de agosto estrenará en HBO Max “Selena + CHEF”, un programa de cocina que contará en cada episodio con un chef invitado de un país diferente.

Grabado durante el confinamiento por el coronavirus, el formato tendrá diez capítulos en los que Gómez aprenderá a elaborar recetas de la mano de un cocinero invitado con el reto de hacerlo a distancia, cada uno desde su casa.

Tener a algunos de los mejores chefs abriendo sus cocinas para mí fue una experiencia humilde y divertida. Definitivamente descubrí que tengo mucho más que aprender”, aseguró la cantante en un comunicado.

Selena Gomez, joven y exitosa. Foto de Instagram

En los últimos años, la joven actriz y cantante se ha mostrado cada vez más interesada por explorar la producción televisiva, ya sea con la serie “13 Reasons Why” (2017-2020) o con el documental Living Undocumented (2019), ambos para Netflix.

Selena Marie Gomez es originaria de Grand Prairie, Texas (1992) y además de cantante es compositora, actriz, productora de televisión, filántropa y diseñadora de moda. Inició su carrera como actriz a los 10 años con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends.

Y después hizo apariciones en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over, Walker, Texas Ranger: Trial by Fire y Brain Zapped. A partir de 2006 apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como The Suite Life of Zack and Cody y Hannah Montana.

