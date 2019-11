Selena Gomez sobre las críticas de su peso: "En verdad me afectó"

Luego de que la cantante estadounidense, Selena Gomez fuera diagnosticada con lupus hace más de tres años, la ha pasado muy mal. En una entrevista con Giving Back Generation, la intérprete de Lose You To Love Me rompió el silencio sobre las críticas que sus cambios de peso desató y reveló que todo eso en verdad le afectó.

Desde que Selena fue diagnosticada con lupus ha pasado por muchas situaciones delicadas para la cantante, tanto que tuvo que recibir un trasplante de riñón por parte de una de sus amigas, la actriz Francia Risa y comenzó a cambiar sus habitos de vida para mejorar su salud y enfrentar esta fuerte enfermedad.

En la entrevista, Gomez reveló que el lupus es el principal causante de sus extraños aumentos de peso, efecto que no pasó desapercibido por parte de los medios de comunicación y sus fanáticos, debido a que es una figura pública.

La cantante confesó que el tratamiento que recibía para el lupus mantenía su presión alta y le generó problemas renales, eso provoco que su figura luciera diferente. "Eso en verdad me afectó", reveló Sel sobre las críticas que recibió por haber subido inesperadamente de peso.

Mi peso cambia de un mes para otro, si te soy honesta. Este tipo de comentarios me llegaron a afectar muchísimo", agregó.

Todo esto hizo que la también actriz decidiera alejarse por completo de las redes sociales y el Internet. Ahora, asegura que es mucho más feliz y fácil, y anima a sus seguidores a que intenten reducir el tiempo que pasan en Internet y usen ese tiempo para para tiempo con ellos mismos y sus seres queridos.

Estoy muy feliz de poder vivir mi vida a la vez que estoy presente. Porque así es como tiene que ser. Similar a lo que yo hago: publicar una foto y continuar con mi vida; para mí eso es todo. Participaré en alfombras rojas, haré lo que quiera, pero no necesito ver lo que genera. Participé, me sentí maravillosa y es ahí hasta donde llega el alcance. No me importa exponerme ante todos", comentó en la entrevista.

Con esto, Selena Gomez dejó en claro que continuará siendo una artista activa en eventos públicos, como lo era antes, pero que su vida pública terminará luego de terminar el evento. Además, no se interesará más sobre los comentarios y opiniones que sus actos provoquen.

Esta no es la primera vez que la cantante se sincera ante los cambios que su cuerpo ha tenido y se defiende de las críticas que recibe. En marzo del 2018 compartió un sincero mensaje en sus redes sociales en donde le dio punto final a todos esos malos comentarios que ha recibido por su cuerpo.