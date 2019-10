Selena Gomez sorprende con Look at her now, su segundo sencillo

Selena Gomez sorprendió al mundo al lanzar un segundo tema y su video musical a tan sólo un día de haber estrenado Lose You to Love Me, acompañado del video oficial. El nuevo sencillo lleva por nombre Look at her now y habla sobre el empoderamiento femenino.

Tal parece que la exchica Disney está dispuesta a dominar las listas de canciones más escuchadas por un largo tiempo, la nueva canción está causando sensación en redes por ser un tema con un ritmo muy bailable y una letra de fortaleza.

En este nuevo tema conocemos otro lado de Selena, pese a que nos puso a llorar y recordar a nuestros exes con Lose You to Love Me, la cantante ha optado por mostrar su personalidad más alegre, movida y colorida con el ritmo electrónico de su nueva canción.

La canción habla sobre la vida de una chica que superó una relación tóxica y que ahora se encuentra lista y en su mejor momento para salir al mundo.

La tarde del mismo miércoles, la joven realizó un en vivo en Instagram donde pidió a sus fanáticos tener respeto por otras personas, en especial mujeres con otras mujeres, posiblemente haciendo referencia a la indirecta que la actual esposa de Justin Bieber, Hailey, publicó en su Instagram oficial.

Tras una gran ausencia de cuatro años fuera de los escenarios, la cantante decidió sorprender al mundo con su regreso al mundo de la música, y es que pese a haber estrenado música en los últimos años, la mayor parte de esos sencillos fueron colaboraciones o temas que no se incluían en ningún álbum en especial, es por ello que ha causado gran revolución con su promoción.

El regreso de Selena Gomez al mundo musical es uno de los regresos más esperados por el público en general, pues sus discos y sencillos han logrado tener grandes lugares en las famosas listas de popularidad de música en los últimos años.

Aún no se conoce información sobre un nuevo álbum en camino, pero por obvias razones esto podría ser un hecho y la cantante podría publicar muy pronto la noticia de éste, sus detalles y la fecha de estreno.