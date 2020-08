Selena Gómez y David Henrie se reencuentran y causan furor en las redes sociales

Estados Unidos.- Los actores Selena Gómez y David Henrie, protagonistas de la exitosa serie de Disney "Los Hechiceros de Waverly Place", se reunieron durante esta cuarentena y causaron furor y nostalgia entre sus fanáticos, pues recordaron los días en que compartieron créditos en el proyecto que relataba la historia de jóvenes magos que debían competir hasta el final para quedarse con la magia de toda la familia.

Impacientes estaban los internautas de saber qué es lo que harán y el motivo de esta reunión, por lo que los jóvenes no tardaron en revelarlo, pues anunciaron a través de sus redes sociales el estreno virtual de su próxima película titulada "This is the year", en el que la cantante se desempeña como productora ejecutiva y el actor debutó como director.

Así fue la reunión de Gómez y Henrie. Foto: Instagram

Estoy muy emocionada de poder finalmente compartir el avance del evento de @thisistheyearfilm en mi canal oficial de YouTube y hacerles saber que David y yo tendremos un estreno virtual en vivo el 28 de agosto", anunció Selena Gómez en las redes sociales.

El estreno se llevará a cabo el 28 de agosto y los fanáticos podrán adquirir sus boletos en la página oficial del filme, este tendrá un costo aproximado de $240 pesos mexicanos y tendrá beneficios exclusivos, como el acceso a una fiesta virtual en donde Selena y David platicarán sobre la cinta y contestarán algunas dudas en una sección de preguntas y respuestas junto a todo el elenco. Además, la agrupación Lovelytheband tendrá una presentación en vivo.

¿De qué trata "This is the year"?

La nueva película de los exactores de Disney es una comedia para adolescentes que relata la historia de un estudiante de secundaria nerd que busca conquistar a la niña que le gusta, por este motivo debe emprender un viaje por carretera junto a sus amigos, el destino; la presentación de Lovelytheband en el festival de música más grande del año, en el cual la chica de sus sueños estará presente.

El reencuentro de Selena Gómez y David Henrie

Los jóvenes actores; Selena Gómez y David Henrie, se conocieron a muy temprana edad, pues compartieron créditos en 2007 durante la serie de "Los Hechiceros de Waverly Place", estrenada en octubre de ese año en Estados Unidos bajo la producción de Todd J. Greenwald.

Selena y David en "Los Hechiceros de Waverly Place". Foto: Twiter

La serie de 4 temporadas, y 106 episodios, fue un gran éxito para la franquicia estadounidense, en la trama, Henrie interpretaba a Justin Russo, el hermano mayor de una familia de hechiceros, mientras que Gómez, encarnaba a Alex Russo la hermana rebelde del medio que siempre causaba problemas en la familia.

Este programa marcó definitivamente un antes y un después en la carrera de estos jóvenes actores, principalmente para Selena Gómez, pues logró obtener aún más reconocimiento y fue contratada para muchos otros proyectos para la pantalla chica y la grande.

¿Habrá una reunión de "Los Hechiceros de Waverly Place"?

Además de sentir una gran emoción por la reunión de Selena y David, los fanáticos de la serie esperaban que se anunciara algo sobre el dichoso reencuentro del elenco para un capítulo final que transcurría muchos años después del emotivo final que tuvo la serie, sin embargo, esto parece ser todavía un rumor, pues nada se ha confirmado.

Esto opinan los fanáticos de la serie de Disney. Foto: Twitter

En los últimos años se ha esperado con ansias una reunión de este reparto, así como el de muchos otros proyectos de Disney, tal y como se ha hecho en Nickelodeon con la popular serie "Zoey 101", de la cual se anunció un reboot y Jamie Lynn Spears, protagonista del primer reparto y hermana de Britney Spears, desea que su hija sea la nueva protagonista.

