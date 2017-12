Selena Gomez y el atrevido escote con que seduce en redes

Selena Gomez está teniendo un cierre de año lleno de emociones. Se recupera de transplante de riñón, terminó su relación con The Weeknd, regresó a la escena musical y retomó su romance con Justin Bieber.

Después de hablar con la revista Billboard sobre su regreso con Justin y de cómo se siente juzgada por ello, Selena hizo una aparición especial en una Instagram Story de su amiga Theresa Marie Mingus y decidió hacer una pose bastante sexy.

En la imagen, Selena, con su nuevo look rubio, aparece sosteniendo su celular mientras ella y su amiga (y asistente personal) se toman una selfie en el baño. Incluso entre los rollos de toallas y desinfectantes para las manos, las dos lograron lucir fabulosas.

Y para gusto de sus quizá millones de seguidores, Selena constantemente publica en sus redes imágenes en las que muestra su belleza y juventud.

| Selena in Theresa Marie’s Instagram Story. pic.twitter.com/dyJzcVRVKQ — Selena Gomez News (@LifeWithSelG) 2 de diciembre de 2017

Este día, en especial llama la atención con una imagen en la que luce un escote atrevido.

Para la fotografía oficial de los Billboard Awards, Gomez también posó muy sexy y deshinibida.

Los cambios en Selena.

“Últimamente no estoy muy inclinada a hacer lo que se espera de mí”, comentó Selena recientemente en Londres, donde se encuentra para asistir a los Fashion Awards.

i stole from my sister Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 2:01 PST

La estrella pop nacida en Texas luce una nueva melena rubia, y se ve sencillamente impresionante y bella.

“Todavía estoy en mi zona de confort , pero me encanta poder explorar. Muchas cosas han sucedido en el último año, y estoy disfrutando terminándolo de una forma en la que siento que es emocionante y fresco” cuenta a la prensa internacional.

Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 4:21 PST

El 2017 ha sido un año importante para la cantante de "Bad Liar". Hace menos de una semana ganó el premio a la Mujer del año de Billboard.

Este mismo año Gomez también se sometió a un trasplante de riñón que salvó su vida. Durante estos meses ha , comenzado y terminado varias relaciones (con The Weeknd y, más recientemente, con Justin Bieber) y ha publicado cuatro exitosos singles en los últimos doce meses, convirtiéndose en el proceso en la persona más seguida en Instagram, con 130 millones de seguidores.

Wolves is out now! Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 9:47 PDT

“Me siento fuerte, audaz, y me siento como yo misma”, dice la joven al portal de noticias Vogue España.

Antes de llegar a la alfombra roja, Selena ha pasado horas en la tienda de Coach en Regent Street (Londres), firmando autógrafos y hablando con sus fans, muchos de los cuales han hecho cola durante horas.

“Es una de las partes favoritas de mi trabajo. Este es el momento en el que podemos celebrar todo el trabajo [que mi equipo y yo] hemos hecho, cuando puedo incluir a [mis fans] en mi trabajo, y también saludar y pasar el rato”.

Also so stoked I got to show you a sneak peak at my @coach bag I designed Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 3:14 PDT

Y sobre su cambio de "look", enfatiza:

"El rubio me ha hecho sentir un poco más audaz, y me siento segura. Me levanto todas las mañanas pensando "oh Dios mío", es tan diferente para mí."

Selena, de rubia. Foto: Twitter

"ME DIERON UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA PODER PONERME EN CONTACTO CON BEYONCÉ, QUIEN POR CIERTO CAMBIA DE EMAIL CADA SEMANA”.

“Entonces la escribí un mensaje y eventualmente pasamos a hablar por teléfono. Y llevábamos desde mayo trabajando en este proyecto", ha explicado el simpático intérprete sobre los orígenes de su más reciente colaboración con la cantante texana, una nueva versión (a modo de dueto) de su exitoso tema Perfect, perteneciente a su disco Divide.

Selena Gomez saliendo de los estudios "Kiss FM" en Londres. pic.twitter.com/AE6Cw5Kjpc — Selena Gomez MX (@SelenaNationMX) 4 de diciembre de 2017

Otra de las anécdotas que el pelirrojo cantautor atesora de sus últimos encuentros con Beyoncé, hace referencia a los continuos retrasos que sufrió la producción del tema desde que, el pasado mes de junio, Beyoncé diera a luz a sus mellizos Rumi y Sir, lo que deja constancia de hasta qué punto la estrella del pop pretendía dar máxima prioridad a su segunda aventura en la maternidad.

Selena Gomez, así luce este día en Londres. Foto: Twitter "Obviamente cuando tuvo a sus mellizos tuvimos que suspender todo el proceso y al final terminamos la canción en septiembre, pero por unas razones u otras tuvimos que esperar hasta ahora para lanzarla", ha explicado Ed al portal de noticias 'Entertainment Tonight', para explicar a continuación que, pese a sus muchas obligaciones familiares, Beyoncé no quiso desaprovechar la oportunidad de involucrarse al máximo en el proyecto. selena gomez rubia debería ser considerada la octava maravilla del mundo pic.twitter.com/jVaInplR4B — leonel (@leoneltudo) 4 de diciembre de 2017

"La versión original de 'Perfect' iba solo con una guitarra acústica, y un día me llamó para decirme: 'No sé qué te parecerán estos cambios, pero he quitado todos los instrumentos y he dejado solo la guitarra acústica'. Y yo le contesté: 'Oh, eso es genial, porque así era en un principio'".