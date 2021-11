Señalada de buscar fama tras muerte de su novio Octavio Ocaña, ella implora: "¡Dejen de atacarme!"

México. Nerea Godínez, quien fuera novia del actor fallecido recientemente Octavio Ocaña, es atacada en redes sociales por supuestamente hacerse publicidad y buscar fama a costa de la muerte de él.

Y tras comentarios varios por parte de usuarios en internet, Nerea se defiende compartiendo un video en sus redes en donde exclama: "¡Déjen de atacarme!", y niega tajantemente que se esté aprovechando de la situación para hacerse famosa.

Entre algunos de los comentarios que a Nerea le escriben en redes destacan unos que tras la muerte de Octavio Ocaña ya dejó de llorar y ahora lo que hace en sus redes es llamar la atención con declaraciones para buscar fama.

Pero el hecho de que Nerea de su versión de cómo se enteró de la muerte de Octavio también le ha valido para ser criticada, es por eso que tomó la decisión de enviar un mensaje en Instagram para aclarar su postura.

En la grabación Nerea menciona que ella no es la responsable de que se hayan filtrado ciertos videos de Octavio Ocaña, donde aparece presuntamente drogándose, y es que así se lo han manifestado también.

Foto de Instagram

"Les pido que dejen de creer toda esa porquería que sacan, que inventan… Yo no tengo la culpa de nada, yo no tengo malas amistades", reitera molesta.

"Yo no soy alguien que cuando empezó a ver que tenía solicitudes lo hice público, entonces yo no pedí que la gente me siguiera, así que dejen de atacarme, porque yo no he hecho absolutamente nada”, menciona la novia de Octavio Ocaña en el referido video.

De la misma manera Nereida contesta a quienes mencionan que jamás se ha mostrado llorando por la muerte de Octavio a quien supuestamente amaba. "No tienen por qué verme llorar, eso es algo que me guardo para mi."

Nereida agrega que hará todo lo posible para ignorar tanto comentario negativo de personas que solamente quieren lastimarla, porque en el mundo hay gente de todo tipo y lo importante para ella es saber que tiene a muchas personas que la apoyan en su dolor, al igual que a la familia de Octavio Ocaña.

Leer más: Papá de Octavio Ocaña accedería a exhumación del cuerpo de su hijo únicamente si el FBI interviniera

Nerea Godínez empleó las redes sociales para pronunciarse en contra de las declaraciones de un supuesto vidente que la vincula con la muerte del actor Octavio Ocaña y señala que son puras "habladurías" y pide a la gente no hagan caso de ellas.