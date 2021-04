Actualmente se ha posicionado como una de las artistas que más ha logrado sorprendernos en esta nueva etapa musical, Senhit Zadik Zadik, mejor conocida como Senhit, representará a San Marino (RTV) en el Festival de la Canción de Eurovisión 2021, que se celebrará en Róterdam.

Sobre el escenario traerá una versión especial del sencillo 'Adrenalina' en la que la acompañará el artista internacional Flo Rida, que promete ser todo un éxito. En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, a artista platicó estar emocionada de trabajar junto con el rapero, además, indicó que está trabajando en su nuevo álbum y planea hacer una gira mundial y tocar en México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo fue el acercamiento para trabajar con Flo Rida en la canción Adrenalina?

"Adrenalina es una canción muy hermosa, es una sensación que tiene encanto, y me gustó mucho el tema que queríamos mostrarle a un mercado internacional. Entonces, le pregunté al equipo, a Flo Rida, y pues él se mostró muy interesado en hacerlo, así que es así como se unió al proyecto a la canción y ahora está viendo la oportunidad de que pueda estar en el escenario".

Leer más: "Yo no me llevo así": Lucía Méndez recuerda la vez que Raúl de Molina se pasó de 'mano larga'

¿Qué sigue para ti dentro de tu carrera artística?

"Esta pandemia me enseñó a no planear nada. Tenía muchas cosas planeadas, iba a hacer una gira internacional después de la competencia de Eurovisión, pero todo fue cancelado por la pandemia, ahora sí que no sé lo que vaya a pasar todavía. Me gustaría estar en un tour internacional, incluso en México y en otras partes del mundo. Ahora estamos trabajando en un álbum y es algo de lo que aún no puedo hablar porque no lo tengo terminado, pero me emociona mucho poder ya compartirlo con el público".

Senhit lanza explosiva colaboración junto con Flo Rida. Foto: Cortesía

¿Ha sido tu sueño poder tocar los corazones del público mexicano?

"Sí, exacto, por supuesto, sería un sueño. Espero muy pronto pisar México, aún no he tenido el placer de estar ahí, pero muy pronto estaré por allá, muchas gracias, me emociona".

Serás parte del Festival de la Canción de Eurovisión 2021, ¿cuál ha sido la preparación?

"El director creativo ha puesto mucho esfuerzo para el proyecto y he hecho los ensayos virtuales. He estado muy emocionada por presentar este tema".