"Señor llévame", expresó Yuri tras la enfermedad que padece, como secuela de su contagio de Covid-19

La cantante mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, reveló en una entrevista para EFE, la enfermedad que padece como secuela a su contagio de Covid-19. "Me regresaron secuelas en el sistema nervioso y estoy bajo tratamiento, estuve bastante malita, pero lo detectaron a tiempo", expresó la también actriz de cine y televisión.

Yuri padece disautonomía, una falla del sistema nervioso central autónomo, encargado de regular funciones vitales como la respiración, el funcionamiento del sistema gastrointestinal y la frecuencia cardíaca.

A consecuencia de esta enfermedad, la llamada "Madonna mexicana" ha tenido desmayos, fuertes dolores de cabeza, un desajuste en sus niveles de presión y para regularlos, ha tenido que medicarse: "la gente no sabe que lo padece y no sabe cómo tratarlo".

Yuri se mantiene con la mejor actitud ante la enfermedad que padece. Foto: Instagram @oficialyuri

Yuri de 57 años de edad y originaria de Veracruz, se contagió de Covid-19 en septiembre del año pasado, durante las grabaciones del programa "Quién es la máscara", show de Televisa en el cual formaba parte del equipo de jueces. No fue hasta el pasado mes de febrero, cuando "La Jarocha" dio a conocer haber enfermado por este virus y sufrido graves síntomas que le provocaron problemas de caída del cabello, ataques de ansiedad y taquicardias.

En la entrevista para EFE, Yuri confesó que ante sus problemas de salud llegó a pensar en la muerte.

"Si voy a estar viviendo así y mi calidad de vida no es bonita, llegué a pensar: 'Señor llévame', pero después dije, tengo a mi hijo, a mi hija y esposo, no puede ser, pero si te desesperas y si tú no estás agarrada de Dios, no sé cómo la gente que tiene esto ha podido seguir".

