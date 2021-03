"Señor y Señora Gucci": Lady Gaga revela primera foto oficial de su nueva película

Estados Unidos.- Después de que por todo Internet comenzaran a circular fotografías filtradas de las grabaciones del nuevo filme "House of Gucci", protagonizado por Lady Gaga y Adam Driver, la cantante decide compartir la primera imagen oficial de ambos caracterizados como Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci, respectivamente.

A través de su perfil oficial en Instagram, Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, compartió una fotografía al lado de Driver, ambos caracterizados como los protagonistas de la recordada historia del asesinato de Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa.

La cantante posa con un elegante atuendo negro compuesto por pantalones altos, una blusa abotonada, gorro blanco de pelaje y algunos accesorios de lujo como collares, brazaletes, anillos, aretes y cinturón, todos en color dorado y con detalles de diamantes.

Mientras que Driver aparece con un suéter tejido de cuello alto con patrón antiguo en color beige, un traje para esquiar en la nieve de color blanco y lentes para la vista en color negro. Ambos posan abrazados con una postal impresionante de fondo; un lugar nevado de Italia.

"Señor y Señora Gucci", añade la cantante pop en la descripción de la fotografía que tiene más de un millón y 200 mil me gustas en pocos minutos de su publicación, revelando que efectivamente, el nombre del nuevo filme que protagoniza será "House of Gucci".

Para Lady Gaga este es el regreso a la pantalla grande después de aquel exitoso debut en 2018 de A Star is born, filme que protagonizó al lado de Bradley Cooper y por el que logró un gran reconocimiento dentro del Séptimo Arte y numerosos galardones por una impecable actuación.

"House of Gucci" es una película de drama y crimen dirigida por Ridley Scott y basada en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story oof Murder, Madness, Glamour, and Greed", escrito por Sara Gay Forden que narra el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani.

La cinta está prevista para estrenarse el 24 de noviembre de 2021 bajo la distribución de Metro-Goldwyn-Mayer en cines y de manera simultánea en la plataforma de streaming Paramount+. Su elenco confirmado hasta ahora son Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Camille Cottin (Paola Franchi), Jack Huston y Reeve Carney.

En agosto, Deadline reveló que su filmación iniciaría después de que Ridley terminara la producción de The Last Duel. El 03 de febrero, Leto comentó a Variety que estaba en preproducción y comenzaría a grabarse en las próximas semanas. En ese mismo mes, Gaga viajó a Roma y el rodaje comenzó días más tarde.

