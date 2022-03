"Señora hermosa", los 50's son los nuevos 30's para la actriz Biby Gaytán en sus nuevas fotos

"No puedo con tanto, gracias por seguir estando en nuestras vidas, te admiro por siempre ❤️", manifestó uno de sus fans. "La más guapa y talentosa", "señora hermosa", "¿cómo le haces Biby? Estás más linda", "estás super hermosa, igual que la última vez que te vi en una novela, realmente extraño verte en la televisión, bendiciones", "como estás de hermosa mujer", "¿cómo haces para conservarte igualita a cuando hacías telenovelas?", y muchos halagos más.

Biby Gaytán , una de las ex integrantes de Timbiriche , luce de lo más linda usando una blusa holgada de color blanco, con bordados en la parte superior, así como un pantalón de mezclilla. Sin duda alguna, el mejor complemento para cada uno de sus outfits, es su sonrisa.

La esposa del cantante y actor Eduardo Capetillo , demuestra que la edad es solo un número y que, en verdad, los años no pasan por ella, puesto que a sus 50 años de edad, se ve como de 30 .

