Sensual y elegante: Demi Rose en Halloween

Reino Unido.- La famosa modelo australiana, Demi Rose, no se anduvo con grandes indumentarias para la noche de Halloween, por el contrario, apostó por algo más sencillo y clásico: un vestido plateado con algunas lentejuelas de adorno y un antifaz plateado.

Debido a que la bella modelo va arribando a su casa luego de pasar un mes entero en las Islas Maldivas lugar en el que disfruto al máximo de espectaculares paisajes naturales, la modelo de 25 años no tuvo tiempo para preparar un disfraz mucho más elaborado, debido a ello optó por la sencillez pero sin perder ni una gota de la elegancia y sensualidad que la caracteriza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Su indumentaria para Halloween fue compartida por ella a través de sus historias en su cuenta de Instagram, medio por el cual la joven modelo transmite pequeños pedazos de su vida personal para que sus seguidores sean testigos de cómo es su día a día en el medio en el que vive.

Compartido su disfraz en sus historias de Instagram, la modelo posteó una fotografía en esta misma red social junto a la cual puso "seducción surrealista. Esta fue la mejor foto que obtuve en toda la noche, ya que era una zona sin teléfonos en el baile. ¡Tuve el mejor Halloween de mi vida! ¡Espero que todos hayan disfrutado el suyo también!". Con este mensaje se puede intuir que la hermosa modelo tuvo un buen Día de Brujas. La foto de Demi Rose cuenta ya con 360.639 mil me gusta y más de 2 mil comentarios en los que sus seguidores comentan lo bella que se ve.

Como en anteriores ocasiones lo ha demostrado, la modelo Demi Rose disfruta a cabalidad de las distintas celebraciones que se dan año con año, por ello se puede intuir que para ella fue una pena no invertir más tiempo y esfuerzo en su disfraz de Halloween, no obstante, tuvo que resignarse a lucir algo mucho más sencillo, aunque no por ello menos impresionante.

Demi Rose se caracteriza por presumir constantemente su extraordinaria figura en sus redes sociales, principalmente en Instagram. En su cuenta se pueden encontrar diversidad de fotografías donde aparece ella como protagonista, vistiendo diferentes indumentarias con una elegancia y seducción sin igual.

Demi Rose en las Islas Maldivas/ Foto: Instagram

La seducción y espectacularidad de la modelo británica Demi Rose requiere de una buena cantidad de tiempo. Recientemente, la modelo colocó en sus historias de Instagram un video en el que se puede apreciar las rutinas que ella sigue para mantener su belleza intacta, tal y como la muestra en redes sociales.

En el video se puede apreciar cómo le aplican un masaje a la modelo Demi Rose, mismo que tiene como objetivo reafirmar su piel y así evitar que se le vean imperfecciones. La joven modelo de 25 años ha señalado que ella siempre busca verse de lo mejor sin la necesidad de recurrir a la edición de sus fotos, de ahí que prefiera acudir con profesionales que le apliquen tratamientos enfocados en mejorar el aspecto de su piel.

Cabe aclarar que este video no es el primero que ha compartido en relación a los tratamientos que sigue para conservar una belleza admirable. Ya en anteriores ocasiones había mostrado evidencias de cómo se cuida la piel de la cara, el cabello, las piernas y los glúteos; zonas que sus seguidores admiran más.