“Sensualidad y belleza no dependen de un peso”: Wendolee

Soy gordita, no pasa nada, me río de la vida, soy cachonda, soy divertida… es el mensaje que trató de mandar Wendolee Ayala a través de su música, específicamente con su canción titulada La Cachonda.

Sin embargo, tal parece que muchas personas no tomaron para bien la melodía.

Ahora, a través de Gordibuenas Fit Club, la integrante de la Primera Generación encontró la manera de poder ayudar a miles de mujeres que, al igual que ella, han sufrido por años obesidad.

Foto: Instagram @wendoleeayala

“Estoy encontrando la manera perfecta de cómo transmitir ese mensaje a las mujeres de amor propio, de que se puedan sentir bonitas, todas merecemos sentirnos bonitas, la sensualidad y la belleza no dependen de un peso o de una talla”, resaltó en una charla para EL DEBATE desde la ciudad de Los Ángeles, California, lugar donde ha vivido en los últimos 13 años.

Buenos diassssss!!! Que tengan un dia maravilloso !! Los quiero mucho! Hoy tengo otra sesión de fotos! Y en la noche habrá reencuentro con mi querido @renefrancomx en su programa @esdenoche muy contenta #wendolee #lawendo #primerageneracion Una publicación compartida de Wendolee (@wendoleeayala) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 8:33 PDT

Un reencuentro para revivir la nostalgia

La hermosa cantante se muestra más que contenta con el reencuentro de la Primera Generación en los escenarios, donde junto a sus amigos revivirá aquella magia que inició hace 15 años a través de la televisión.

“Lo que me gusta de este reencuentro es que vi a todos mucho más centrados, mucho más maduros, musicalmente hablando, todos con una mentalidad muy positiva de querer lograr muchas cosas, ya tenemos experiencia en estos 15 años, todos tenemos el deseo de poder estar juntos y revivir esa magia que sabemos podemos producir arriba de un escenario; considero que a todos nos llegó a la hora correcta con este reencuentro después de 15 años”.

Asimismo, aseguró que llevarán a cabo una extensa gira por varias ciudades del país y, además, en otros países.

Al son de la tambora

Wendolee Ayala, originaria de la Sultana del Norte, aseguró que a lo largo de estos años encontró el estilo musical con el cual se siente cómoda: el regional mexicano.

Dio a conocer a EL DEBATE como primicia que ya trabaja en su nueva producción musical , la cual será al son de la banda sinaloense, y que además, posiblemente, grabará varios de los temas en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa próximamente.

“Estoy muy contenta, venimos con dos temas muy importantes que ya pronto se enterarán más o menos de cómo va el asunto, estoy trabajando en mi nuevo disco, trabajando en lo de Gordibuenas Fit Club, en lo de la Primera Generación, y ya con eso, porque la verdad no tengo ni tiempo para dormir”, comentó entre risas.

Wendolee Ayala regresa al género de banda, luego de haber lanzado un exitoso álbum de mariachi, De Corazón Ranchero.

“Ahora voy a regresar con la banda, que ha sido mi género en los últimos 10 años, estamos sacando un tema con todo el sabor de Sinaloa”, expresó agradecida por el cariño del público en estos 15 años.

Foto: Cortesía

Wendolee Ayala hace 15 años era una niña normal, de familia normal, de pueblo normal: “batallando con las cosas que todos batallamos”, expresó.

Soñaba con ser artista, pero jamás llegó a pensar cuanto le cambiaría la vida formar parte de aquel programa televisivo, que se quedó en el corazón de millones de familias.

@wendoleeayala #laprimeranuncaseolvida Una publicación compartida de Primera Generación (@primeragene) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 7:28 PDT

“En mi vida me había imaginado todo esto, pensaba yo en ser artista pero nunca me imaginé ni me paso por la cabeza que yo iba andar de gira y que iba a ser parte de un pedacito de historia de la televisión mexicana, me cambio mucho la vida por supuesto , ahora siento que tengo la responsabilidad enorme de poder compartir lo que me sucedió y que a otras personas, les puede inspirar y alcanzar sus sueños”.

Su proyecto de Gordibuenas Fit Club, ha logrado ayudar a muchas mujeres que no están en “los estereotipos de belleza”.

“Realmente somos la mayoría en México, hay un porcentaje muy alto de obesidad”.

Una manera para Wendolee para combatir este problema, es ayudando a la que las personas no se sientan un patito feo.

“Yo he estado con ese problema toda mi vida, entiendo que es lo que se siente cuando alguien te dice: ‘tienes que adelgazar porque tienes que adelgazar’, encontré una manera de decir, primero tienes que encontrar la razón de porque quieres hacer cambios”.

Foto: Instagram @wendoleeayala

Así mismo, la cantante manifestó:

“Lo primero que tenemos que comunicarles sobre todo a las mujeres, es que son hermosas y se tienen que, primero, querer ellas mismas, ya cuando encuentren el amor propio, si ellas desean y si por salud necesitan hacer cambios, van a poder hacer estos cambios con una fuerza y una facilidad mucho mayor a que si no se quisieran”.

Sus mensajes de ayuda, con un toque de humor a través de su canal de YouTube, han llegado a muchos países, no solo a México:

"Gordibuenas Fit Club para mí también ha funcionado muy bien, ya que nos permite pasar ese mensaje muy claro. He tenido muy buena respuesta, tenemos Gordibuenas desde España, Venezuela, México, Argentina, de todo Latinoamérica, porque creo que es un problema al cual tenemos que ponerle mucha atención, somos la mayoría de las mujeres que estas sufriendo esto y gracias a Gordibuenas Fit Club no estamos solas, estamos todas unidas”.

Wendolee asegura que la Primera Generación es la prueba viviente de que con trabajo y esfuerzo, todo es posible.

“Gracias por estar con nosotros, por confiar, han visto nuestro esfuerzo, nuestros triunfos y fracasos. Sigan superándose, sigan alcanzando sus sueños porque si se puede, los esperamos este 24 de agosto en el Auditorio Nacional, vengan a vivir este gran concierto que será de mucha calidad, lleno de canciones que nos hicieron vibrar y que todos tenemos historias con esas canciones, los quiero muchísimo”.

Wendolee Ayala envía este mensaje no solo a sus fans, sino a todo el público en general:

“A toda esa gente que quiera seguir en la música o algún sueño, les quiero pasar ese mensaje de decir: ‘no se rindan, todos los días hay que esforzarse, prepararse, las oportunidad llegan’”.