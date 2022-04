"Sentí que me moría...": Mauricio Ochmann cuenta cómo logró salir del mundo de las drogas

México. El actor Mauricio Ochman estuvo en el mundo de las drogas y afortunadamente pudo salir de él: "Sentí que me moría...", expresa en entrevista para el podcast Creativo, de Roberto Martínez.

Mauricio Ochmann, protagonista de series como El Chema y El clon, relata que hubo un momento en su vida en el que sintió que no podía más, tocó fondo y afortunadamente pudo recuperase de su adicción a las drogas.

Mauricio relata que fue para él muy difícil decidir que ya no quería estar sumido en las drogas y tratar de sobrevivir: “Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida porque me di la oportunidad de crecer, de interiorizar, de ya no evadirme con sustancias ni nada”.

Cuando Mauricio Ochmann decidió ingresar a rehabilitación fue la mejor decisión que pudo tomar, recuerda también, y esto ocurriría mientras se encontraba grabando una telenovela, pero no menciona cuál y ni en qué año ocurriría el hecho.

Lo que sí recuerda Ochmann es que consumía una fuerte cantidad de sustancias y llegó un momento en que sentía que se moría, luego, en cuanto pudo retomó su trabajo en la novela, de lo contrario lo demandarían.

"Al salir primero vi al abogado y fue una de las experiencias más bonitas que he vivido. El abogado me recibió con lágrimas en los ojos”.

Desde entonces la vida personal y profesional de Mauricio Ochmann cambió, y ahora recuerda ese pasaje de su vida como una pesadilla que no quiere volver a vivir y hoy definitivamente es otro hombre, sano y salvo.