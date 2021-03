"Sentía que no era yo sin dos o tres copas": Consuelo Duval revela que sufrió adicción al alcohol

La actriz y conductora Consuelo Duval reveló que durante un tiempo cayó en la adicción al alcohol, motivo por el que señaló que incluso dejó de sentirse como ella misma.

Fue hace dos años, según contó Consuelo Duval, que tras saber del diagnóstico de cáncer de su padre y de su hermana, que su refugio ante los problemas fue la bebida, admitiendo que durante un buen tiempo fue alcohólica.

Sin embargo, la actriz comentó que ya no recurre más al alcohol para afrontar sus problemas, y que es una etapa de su vida que supo dejar en el pasado.

Durante una transmisión del programa ‘Netas Divinas’ que Consuelo Duval conduce, la también actriz de ‘La Familia Peluche’ se abrió a contar un poco de su vida personal, revelando un problema con la bebida del que ni sus compañeras estaban enteradas.

Esto, contó, sucedió al enterarse del cáncer que padecían su padre y su hermana, a quienes mencionó como los máximos pilares de su vida.

“El alcohol fue mi compañerito de banca. Fue cuando me enteré del cáncer de mi papá, y luego el de mi hermana, y yo decía ‘no, esto yo no lo vivo sobria’”.

Comentando más sobre su experiencia con el alcoholismo, Consuelo Duval mencionó que llegó a un punto en que no podía pasar una noche sin estar bebiendo algo embriagante, y que al día siguiente despertaba con culpa por la noche anterior.

“Yo ya sentía que no era yo si no tenía dos o tres copas de tequila, entonces ya con tequila ya me abría, ya me anestesiaba (...) ‘¿Qué hice anoche? ¿A qué hora aventé por mi ventana toda la ropa del closet?’”.

Ante la sorpresa de sus compañeras del programa, Consuelo Duval dijo que hoy en día ya no tiene problemas de adicción, y logró superar ese oscuro momento de su vida. Incluso, mencionó que su familia comenzaba a darse cuenta, y para demostrarles que no era alcohólica decidió dejarlo.

“Es la sensación más espantosa que puedes tener en la vida. Un día me dormí, y le dije a Diosito, ‘no permitas que esto vuelva a pasar’”.

“Ahorita te digo con todo el amor de mi vida, que no me entra el alcohol. No es como que le tenga tirria, a mí ya no me entra (...) fue hace dos años, pero sí me desperté y dije, ‘no quiero volver a despertar con esta sensación de vacío, de miedo’”.