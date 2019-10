Ser uno de los exponentes mexicanos en la música: Lemarroy

Sinaloa.- Una persona alegre, carismática, amigable, con la música en las venas, así se describe el DJ Lemarroy, quien actualmente se encuentra en la mejor etapa de su carrera artística

promocionando su nuevo hit Fences, el cual trabajó en colaboración con Mr. Jukebox, crearon un ambiente relajado con sonidos frescos y el sonido electrónico, convirtiéndola en la canción perfecta para escuchar en cualquier momento del día. En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, el músico detalló lo emocionado que está por ser galardonado en la categoría DJ mexicano del año en los Premios GQ del pasado 25 de septiembre.

¿Cómo te sentiste al recibir el galardón en los Premios GQ?

Fue toda una sorpresa para mí que me hayan dado ese premio y un orgullo porque esa noche premiaron a mucha gente importante, muchos representantes de nuestro país que están haciendo cosas increíbles y ser parte de este grupo, de cierta forma selecto, pues es un orgullo para mí.

¿Cómo fueron tus inicios en la música?

Todo esto comenzó como un hobby en Monterrey, estaba estudiando ingeniería industrial y a la par era una persona muy centrada y me empezó a gustar todo el tema de la música electrónica y empecé con este círculo, tomé clases con un amigo y me empezó abrir algunas fiestas, eventos y todo fue escalando y siempre pensando que todo era un hobby y de ahí me vengo a la Ciudad de México a trabajar y yo pensando que todo eso se iba a terminar y pasa todo lo contrario.

Comienzo a conocer gente del medio e integrarme en la ciudad y de repente ya tenía un mánager, todo un equipo que me impulsó con esta carrera y a partir de ahí todo ha venido creciendo y estoy feliz de como han recibido mi música y ahorita la música latina ha dado de qué hablar y me enorgullece decir que soy parte de.

¿Cuáles han sido las satisfacciones que has logrado en tu carrera?

Satisfacciones han habido muchas y creo que la más importante es representar a mi país en los diferentes escenarios a nivel nacional e internacional, poder compartir mi música con personas que en igual punto no me conocían, pero he creado y he podido compartir mi música en las plataformas y he estado en los festivales más importantes como el EDC México, Ultra Music Festival y siempre representando a México y mis metas es salir más del país, quiero ir a Asia, India y ser uno de los exponentes mexicanos de la música electrónica.

¿A quién admiras?

Tengo muchas inspiraciones, alguien que siempre he admirado es Alesso, es un DJ, también Aviici que en paz descanse, Swedish House Mafia ellos siempre han sido una de mis inspiraciones desde el primer día que los conocí tanto dentro del estudio como fuera, en los escenarios.

Platícanos, ¿cuál es la meta para Lemarroy?

Creo que actualmente vivimos en un mundo donde la música está en todos lados, hay música nueva cada segundo y lo que yo quiero para Lemarroy es ser constante, creo que en creer en mi proyecto es lo que me va a llevar muy lejos y siempre estar buscando cosas nuevas, salir de mi zona de confort y todo eso suma y creo que eso va a la meta que es llegar lejos y conquistar al mundo entero.