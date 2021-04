¿Será Enrique Guzmán? Revelan que Alejandra Guzmán fue abusada por un familiar

México. Sigue la ola de declaraciones entre Frida Sofía, Alejandra Guzmán y ahora Pablo Moctezuma. Este último declara en el programa De Primera Mano que Alejandra le contó que fue abusada sexualmente y le exige de el nombre.

Además, Pablo Moctezuma desmiente a Alejandra, quien afirmó en entrevista con Adela Micha que no lo ha visto en 29 años, y él asegura que se ha visto varias veces, han viajado juntos a Nueva York y hasta en su casa de Acapulco ha sido huésped.

A mí Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da: me contó que fue abusada sexualmente por alguien en su familia. Que tenga el valor ahorita, que diga quién fue...", comenta Moctezuma en De Primera Mano.