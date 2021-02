¿Será Tom Holland el nuevo James Bond? El actor alza la mano

En el cine lo conoces como Peter Parker o Spider-Man, pero ahora Tom Holland está en la búsqueda de un rol con la misma acción, pero más maduro: James Bond.

Tom Holland, actor que se hizo especialmente conocido por su papel como Spider-Man, ha llevado una carrera muy exitosa en los últimos años, llegando incluso a ser uno de los actores mejor pagados en Hollywood. Aunque su carrera ha sido corta, la extensa cantidad de películas de Marvel en las que ha aparecido como el héroe arácnido defienden su habilidad para las tramas de acción.

Pero ahora Tom Holland tiene una nueva misión en la mira, pues declaró recientemente que su sueño es algún día convertirse en el actor que interpreta a James Bond.

Es el actor Daniel Craig el último en interpretar al Agente 007, quien en un lapso de cerca de 15 años ha hecho 5 películas como James Bond. Antes de él, el papel lo llevaron otros grandes actores Pierce Brosnan, Timothy Dalton y Sean Connery, siendo este último el primero en actuar en una película oficial de la franquicia, aunque Barry Nelson ya lo había hecho en una serie.

El año pasado, luego de una década y media de interpretar a James Bond, Daniel Craig anunció que una vez estrenada la película más recientemente filmada, ‘No time to die’, se retirará por completo de la franquicia y se enfocará en su vida personal y en otros proyectos.

Mientras que la producción no ha declarado nada sobre qué pasará ahora que se han quedado sin un actor para James Bond, varios actores han levantado la mano para hacerlo, y Tom Holland ha sido el último en postularse para el papel.

El actor, quien se encuentra en preparación para seguir con la filmación de ‘Spider-Man 3’, dio recientemente una entrevista para un podcast publicado por la revista Variety, donde dio algunas declaraciones acerca de la más nueva cinta del héroe arácnido.

Pero Tom Holland tiene más aspiraciones que el ser Peter Parker para las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, pues este año tiene varios proyectos por estrenar, entre ellos ‘Cherry’, dirigida por los hermanos Russo, responsables de las películas de los Avengers.

Holland declaró también que tiene en puerta otros papeles, sin dar más detalle de ellos, pero aprovechó para poner sobre la mesa la idea de convertirse en el nuevo James Bond, pues añade que le encantaría hacer el papel, además de lucir bien en traje.

“Tengo dos papeles que interpretaré en los próximos años que me entusiasman mucho, pero todavía no puedo hablar de ellos. Pero quiero decir, en última instancia, como un joven británico que ama el cine, me encantaría ser James Bond”, dijo. “Así que, ya sabes, sólo lo pongo sobre la mesa. Además, me veo bastante bien usando traje”.