¿Será abuelo? Leonardo Aguilar anuncia el nacimiento de un nuevo miembro de su familia

En sus redes sociales, Leonardo Aguilar anunció que pronto será ‘abuelo’, con el nacimiento de un nuevo integrante en su familia.

Tal como lo anunció el mismo cantante, la familia que compone la ‘Dinastía Aguilar’ pronto dará la bienvenida a un nuevo integrante de la familia, y compartió en su cuenta de Facebook unas fotografías para darlo a conocer.

Se trata del embarazo de su perrita, de nombre Frida, quien en menos de una semana dará a luz a unos cachorritos.

Leonardo Aguilar, hermano de Ángela Aguilar e hijo de Pepe Aguilar, mostró en redes sociales la gran alegría que le trae el pronto tener a un nuevo integrante a la familia, con el nacimiento de los cachorros de su perrita Frida.

Fue en redes sociales, en Instagram y en Facebook, que el miembro de la ‘Disnatía Aguilar’, como se le conoce a su familia por el gran número de talentosos artistas que provienen de ella, que dio a conocer la noticia, esto con una sesión de fotos.

A su perrita Frida la vemos en estas con su ultrasonido a un lado, donde se ve a las crías que en menos de una semana dará a luz. A su alrededor también algunas jabas de madera con flores de cempasúchil adornando el escenario, y ella posa para las fotos mostrando su embarazo para el lente de la cámara.

“Fotos de maternidad de mi hija la Frida. En menos de una semana seré abuelo”, escribió el cantante en la publicación que acompaña con las fotos.

Frida es una perrita de la raza xoloescuincle, a quien consienten mucho, como lo muestran en redes sociales, al igual que a su compañero de la misma raza mexicana, Diego, quien será el padre de los cachorritos que pronto llegarán al mundo. Los dos perritos, fieles al cariño de la familia por las tradiciones mexicanas, llevan sus nombres inspirados en Frida Kahlo y en Diego Rivera, la famosa pareja de artistas.

Fanáticos de Leonardo Aguilar han expresado el gusto por ver a la perrita a punto de ser madre, a la vez que las fotos generaron risas por lo bien preparada que está la sesión fotográfica para anunciar el nacimiento de los perritos, pues Frida hasta las uñas pintadas de rojo tienen.

Incluso otros miembros de la ‘Dinastía Aguilar’ reaccionaron, entre ellos Pepe Aguilar y Aneliz Aguilar expresando con emojis de risa su sentir al ver la sesión de fotos de la perrita.

La familia Aguilar, finalmente reunida

La familia de Pepe Aguilar se conoce no solo por la gran trayectoria de él en la música, sino la de más miembros de la familia, al estar conformada de artistas como Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, sin olvidar a los padres del charro, José Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Hace poco se dio la noticia de que Emiliano Aguilar, quien hace poco estuvo en prisión, finalmente salió liberado y se reunió con sus hermanos y padres después de cerca de tres años sin convivir con ellos.

“Hacía tiempo que no podíamos tomar una fecha así. No hay fecha que no se llegue”, escribió Pepe Aguilar en Instagram, feliz de tener finalmente a sus cuatro hijos reunidos y en casa.