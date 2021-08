¡Será mamá! Mon Laferte revela que está embarazada y pronto tendrá un hijo

México. La cantante chilena Mon Laferte comparte en un video que coloca en Instagram que es la mujer más feliz del mundo, puesto que está embarazada y pronto será mamá.

En el mismo video Mon habla de cómo han sido estos meses en su vida sin trabajo y presentaciones a causa de la pandemia e indiscutiblemente, lo que más alegró del En vivo es la noticia de su embarazo.

"Estoy embarazada. Hace un año llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino hace algunos años, ha sido un año muy difícil, de muchas hormonas, cambios de peso y de humor."

La cantante de temas como Un beso y Amor completo reitera que se supone debería esperar tres meses para dar la noticia de su embarazo, pero no pudo más y se adelanta a compartirla.

"Un año de hormonas Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡soy feliz! Seré mamá, qué hermosa es la vida."

Norma Monserrat Bustamante Laferte es el nombre real de la famosa intérprete y según información en su biografía, nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile.

Gracias a su talento y estilo, Mon se ha colocado en el gusto del público de México, Estados Unidos y muchos países más, y en redes sociales es de las más seguidas en la actualidad.

En 2007 llega a Ciudad de México en busca de su oportunidad en la música y es en este país donde ha consolidado su carrera hacia otros y en donde es ha convertido en una triunfadora con su propuesta musical.

Leer más: Luis Felipe Tovar, otro ex de Televisión Azteca que se suma a las telenovelas de Televisa

Mon ha conseguido acreditarse alrededor de 37 premios a lo largo de su carrera y entre ellos destacan Grammys Latino, Premios Billboard y Lunas del Auditorio, además se ha presentado en muchos de los festivales más importantes del mundo.