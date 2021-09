"Será muy Prada pero discúlpame, no", Yalitza Aparicio divide opiniones con su atuendo

Yalitza Aparicio dividió opiniones al vestir Prada. La actriz mexicana de 27 años de edad, quien saltara a la fama al protagonizar la película "Roma" del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, publicó en su feed de Instagram una fotografía de una sesión que tuvo, modelando un atuendo de la conocida marca italiana antes mencionada.

Este atuendo que mostró Yalitza Aparicio, fue elegido por su fashion stylist Pablo Rivera, una de las piezas que forman parte de la nueva colección "The Prada Spring/Summer 2022". En el look de la actriz de cine originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, resaltan una falda negra, un bolso azul cielo y unos zapatos negros con una gran plataforma.

"Que mal gusto", "¿por qué la disfrazan así? Ah ya, es Halloween", "será muy Prada, pero discúlpame, no", son algunos de los comentarios en contra. Otro usuario de Instagram manifestó: "no mientan por cortesía, la verdad es la se ve muy mal, con todo respeto, no es una buena foto ni la ropa le va y los zapatos menos, ahora si aplica la vistió su enemiga, pero se agradece tu valor".

Varias personas mencionaron que Yalitza Aparicio, nominada como Mejor Actriz en los Premios Óscar en el 2019, debería seguir actuando. "Muy Prada, pero no me gusta, sorry, pero me encantaría verte más actuando, haciendo otras cosas, últimamente solo modelando".

El atuendo Prada que mostró Yalitza Aparicio en sus redes sociales. Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

Yalitza Aparicio no solamente recibió críticas: "estás espectacular", "rompiendo esquemas", "estás bellísima", "lo único que puedo criticar de la maestra oaxaqueña, es que salió adelante para llevar en alto el nombre de México y eso la hizo trascendental, que padre y que fregón" y más.

Por otra parte, Yalitza Aparicio forma parte del elenco de la película "Presencias", proyecto que marca su regreso a la actuación, luego de protagonizar en el 2019 la galardonada película "Roma".

Se trata de una historia de suspenso y terror se centra en un hombre que decide ir a vivir el duelo de la muerte de su esposa al bosque, en una cabaña donde pasó gran parte de su infancia; al poco tiempo extraños sucesos sucederán. Yalitza Aparicio protagoniza "Presencias" junto a Damián Alcazar y Alberto Ammann; será estrenada en algún momento del 2022.

