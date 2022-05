"Seremos GOT7 para siempre", así responden los Idols a haters que aseguraban, ya no iban a volver

A principios del año pasado, Jay B, Mark Tuan, Jinyoung, Jackson Wang, Youngjae, BamBam y Yugyeom, los siete integrantes de la agrupación musical GOT7, informaron a sus miles de seguidores que no renovarían sus contratos con la agencia surcoreana JYP Entertainment. Mediante una carta que compartieron en redes sociales, los Idols se disculparon Ahgase (I GOT7), ya que en ese momento, debían tomar caminos separados.

En aquella ocasión, los miembros de GOT7 manifestaron que deseaban seguir haciendo música para su fiel fandom, "compartirla juntos y seguir pasando tiempo juntos en el futuro. En lugar de dejar los recuerdos con Ahgase, quien nos apoyó y cuidó de nosotros, que éramos imperfectos, en el pasado, queremos apuntar hacia el futuro con los recuerdos".

Luego de haber tomado caminos separados, los Idols volvieron a reunirse, como la gran familia y agrupación musical que son, y a más de un año de haber tomado la sabia decisión de renovar contratos con JYP Entertainment, llevaron a cabo un nuevo comeback, con el lanzamiento de un grandioso EP homónimo.

Cuando se anunció que dejaban la agencia antes mencionada y que por el momento cada uno de ellos debía seguir su propio camino, los haters comenzaron a asegurar que la boy band jamás regresaría.

En una entrevista para la revista W Korea, los Idols hablaron, entre varias cosas, sobre los comentarios maliciosos y mandaron un claro mensaje a los haters. "No tengo nada que ocultar, es por eso que quiero dirigirme a todas las personas que dijeron: 'los de GOT7 dijeron que no se habían separado, ¿pero realmente pueden reunirse de nuevo como siete integrantes?'", expresó el rapero, cantautor y bailarín tailandés BamBam.

Quiero decirles lo siguiente: No nos juzguen descuidadamente y pretendan que son inteligentes. ¿Sabían esto?

Asimismo, el rapero contó que cuando van hacia un lugar y cuando saludan a las personas, siempre dicen "GOT7" antes de decir sus nombres, "yo soy GOT7 BamBam, así".

Por su parte, el rapero, cantante, bailarín y modelo estadounidense-taiwanés Mark Tuan, resaltó que con este nuevo comeback, querían dejar muy en claro que GOT7 había vuelto.

"Si solo decimos: 'GOT7 no se ha separado', las personas tal vez no lo entiendan, por lo que quisimos demostrarles a todos con este comeback, hay miembros que deben ir al ejército y todavía no sabemos cómo serán nuestras actividades en el futuro, pero seremos GOT7 para siempre".

El cantante, bailarín, compositor y actor surcoreano, quien forma parte de la vocal line de la banda, agregó que tal vez tome algo de tiempo para que el próximo álbum de GOT7 se estrene luego de este EP homónimo, "pero no habrá nada de separaciones, realmente decidimos continuar, así que tendremos que seguir hasta el final ¿verdad?".

Por otra parte, la canción principal de su nuevo mini álbum, "NANANA", es un tema con sonidos pop, la cual destaca el ambiente brillante y relajado de la banda. Transmite los sentimientos de GOT7 de querer regalar risas al público, en especial a Ahgase, quienes esperaron mucho tiempo su regreso como agrupación.

En el EP también se incluyen las canciones: "Truth", "Drive me to the moon", "Two", "Don't care about me" y "Don't leave me alone". Sobre el significado de este mini álbum, GOT7 manifestó en un comunicado: "Es para aquellos que están tratando de no olvidar quiénes son, para los que han esperado y han estado con nosotros. Este es el comienzo de nuestro nuevo primer paso, y es el álbum más parecido a GOT7 hasta el momento".