Sergio Andrade para Gloria Trevi pasó de ser su productor, a una persona "x" en su vida

En sus primeros años de carrera musical, Gloria Trevi lanzó varios de sus más icónicos discos donde podemos encontrar aquellas canciones que marcaron a toda una generación, como lo fueron "Dr. Psiquiatra", "Pelo suelo", "El recuento de los daños", "Chica embarazada", "Zapatos viejos" y varias más. Sus primeras producciones discográficas fueron producidas y realizadas por Sergio Andrade, quien era conocida como "El rey midas de la canción".

Como muchos recordarán Gloria Trevi, Sergio Andrade, Mary Boquitas y Marlene Calderón, fueron detenido por la Interpol en enero del año 2000 en Río de Janeiro, Brasil, acusados de rapto, corrupción, abuso y violación de menores. En aquel entonces la televisora TV Azteca lo nombró el "Clan Trevi-Andrade".

En los que podría considerarse los "años dorados" de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, nombre completo de la cantante originaria de Monterrey, Nuevo León, tuvo una relación amorosa con su representante y productor musical, Sergio Andrade. Aunque hoy en día es una persona "x" para "La Trevi", en aquellos años le cantaba: "todos quieren que me aleje de él, que es de lo peor y no me quiere bien, dicen que me envuelve el cerebro, con el fin de enredarse en mi cuerpo...".

En los agradecimientos de sus primeros álbumes, la también actriz expresaba su respeto y gratitud hacia el padre de su fallecida hija Ana Dalai. En el álbum "Más turbada que nunca" que fue lanzado en 1994, Gloria Trevi escribió en los agradecimientos: "a los cuates, músicos, ingenieros y técnicos que se desvelaron conmigo durante las grabaciones. A Sergio Andrade, por su infinita paciencia y talento fuera de serie".

Además del álbum antes mencionado, Sergio Andrade también produjo los discos de Gloria Trevi "¿Qué hago aquí?" (su álbum debut en 1989), "Tu ángel de la guarda", "Me siento tan sola", "Si me llevas contigo" y "No soy monedita de oro" (el último que le produjo en 1999, después comenzaría el escándalo del Clan Trevi-Andrade).

Gloria Trevi incluía sus dibujos en el booklet de sus primeros álbumes.

Gloria Trevi se refirió a Sergio Andrade como su abusador

Fue en el 2018 durante la ceremonia de los Latin American Music Awards, que se llevaron a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California), donde Gloria Trevi abrió su corazón como en pocas ocasiones lo había hecho ante el público, para hablar de su pasado. "Los que me conocen saben lo que he tenido que enfrentar y trabajar para estar aquí con ustedes. Los que no me conocen y por eso no me quieren, seguramente escucharon miles de historias de mí, entre ellas que estuve en la cárcel". (¿Qué fue de Karina Yapor, ex integrante del Clan Trevi-Andrade?).

Gloria Trevi manifestó que ella fue usada como cortina de humo para el caso de las muertas de Juárez. Asimismo señaló que fue TV Azteca el epicentro del eco de todos los medios de comunicación, donde se decía que supuestamente "La Trevi" tenía un clan de corrupción de menores. Sobre Sergio Andrade se refirió como una persona "x" en su vida.

"Y como esas personas (de la televisora) sabían de marketing y rating, para vender, le pusieron el Trevi por delante. Trevi-x y dije 'x' porque eso fue en mi vida, él (Sergio Andrade) no fue mi creador ni mi descubridor porque con él y sin él he demostrado que yo soy Gloria Trevi".

La cantante mexicana habló sobre todo esto, en un momento que la industria del entretenimiento estaba siendo "sacudida" ante el Movimiento #MeToo, donde muchas celebridades de Hollywood acusaron a Harvey Weinstein de acoso y abuso sexual. Gloria Trevi aseguró en la ceremonia de los Latin American Music Awards, haber vivido manipulaciones, golpes, gritos, abusos y castigos por parte de Sergio Andrade.

"Mi abusador hoy por hoy está libre y él no sólo me hizo daño a mí, sino a muchas otras jóvenes, y muy probablemente lo siga haciendo. Y me conmuevo porque sé que algunas de ellas me están viendo en este momento y les dedico todo este momento también".

Tras cuatro años, ocho meses y ocho días en total de permanecer en prisión entre Brasil y México, el 21 de septiembre de 2004, Gloria Trevi fue absuelta y exonerada por el juez Séptimo Penal de Chihuahua, por los delitos de rapto y corrupción de menores, en agravio de Karina Alejandra Yapor.