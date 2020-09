México. Sergio Basáñez, tras no tener trabajo como actor, abre restaurante en Guanajuato. Debido a la pandemia por el coronavirus muchas personas se han quedado sin trabajo y los actores no están excentos de ello, por lo que Basáñez tuvo la ocurrencia de abrir su propio negocio.

Y es en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde inauguró recientemente su restaurante el actor Sergio Basáñez, en parte motivado y apoyado moralmente por la también actriz Margarita Gralia, quien es su amiga y vive en la misma ciudad, además de que ella también tiene un negocio de churros ahí.

En entrevista con el programa Ventaneando, Basáñez, quien es originario de Poza Rica, Veracruz, comparte que se siente emocionado ante el reto de tener su propio negocio, un restaurante con la mejor comida y en un lugar especial en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Para mí fue un alivio tener esto porque yo ya estaba con el ánimo muy bajo en mi casa y me dicen mis socios: 'Ya vamos a abrir, ¿por qué no te vienes para acá y nos apoyas?' y entonces agarré mis chivas y me vine para acá. Estoy aprendiendo porque tengo poco conocimiento de este negocio".