Sergio Goyri olvida escándalo con Yalitza Aparicio y alista boda

Hace unos meses Sergio Goyri estuvo en el ojo del huracán y es que criticó a Yalitza Aparicio después de haber sido nominada a los Oscar, pero quien ventiló el escándalo fue su futura esposa, a quien le pidió matrimonio en París.

Lupita Arreola se convertirá en la próxima mujer del actor quien a pesar de haber expuesto al famoso a los ataques en redes sociales no le importó, pidiéndole a la mujer que se convirtiera en su compañera de vida y aprovechó las cámaras para hablar de la actriz oaxaqueña.

"Como siempre les voy a desear lo mejor a todos lamentablemente se mal entendieron unas cosas pero bueno le deseó lo mejor a ella a toda la gente a todos los actores que se dedican, que le tienen un respeto grande a esta profesión y a este maravilloso público, porque los actores mexicanos nos debemos a este maravillo público...", dijo para Ventaneando.

Por su parte Lupita Arreola habló sobre como fue su pedida de mano y dejó en claro que fue de una manera muy romántica aunque aseguró que en redes sociales dio algunas pistas.

"Bueno pues lo publicamos un poco las redes estábamos en Paris y ahí ante el maravilloso espectáculo de la Torre Eiffel, ahí me dio el anillo nos presento un amigo en común y bueno dimos un buen clip y yo creo que es lo más maravilloso...", dijo la feliz mujer para Ventaneando.

Recordemos que en más de una ocasión Sergio ha pedido disculpas por haber ofendido a Yalitza y aunque asegura se lo dijo de todo corazón algunos usuarios no han perdonado el fuerte comentario que realizó.

"Él la mira como diciendo... Ya cállate, no vallas a regarla otra vez...", "Lo que de la boca sale del Corazón procede".

Cabe mencionar que la actriz Olivia Collins tachó a Sergio, durante ese mismo periodo ,donde fue criticado de haberla golpeado, cuando rodaron una película, por lo que habló sobre su amarga experiencia en un programa de televisión.

"Sí con él tuve la desgracia de ser agredida o sea me pegó en una película sin motivos, ni causa teníamos una mesa estábamos actuando en una película y vamos hacer la acción yo pedí maquillaje, él estaba a mi lado entonces le dije a la de maquillaje que me diera el espejo de este lado en ese momento me dio un codazo", dijo la actriz a principios de marzo.