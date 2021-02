Sergio Goyri regresa a Televisa tras haber humillado a Yalitza Aparicio

Sergio Goyri de 62 años, ya está de regreso en Televisa, esto después de haberse parado su carrera por tres años, aunque algunos afirman que el actor se quedó sin trabajo después de haber ofendido a la actriz Yalitza Aparicio, cuando fue nominada al Oscar, se dice que algunas televisoras le pararon el trabajo, pero ahora se encuentra grabando telenovela nuevamente.

Tres años teníamos que no trabajábamos aquí en la empresa, pero bien pues como en casa como siempre me he sentido, la gente siempre cariñosa, amable y sobre todo muy profesional entonces estamos como pez en el agua, dijo Sergio Goyri para el programa Hoy, donde se le vio muy cómodo y seguro en sus declaraciones después de estar mucho tiempo alejado de los reflectores.

Ante la polémica de Yalitza Aparicio la cual lo sigue a pesar de hace tiempo, el actor ha sabido manejar la situación y una de ellas ha sido ignorar el hate de las redes sociales las cuales le siguen dando con todo al actor quien después de haber ofendido a la actriz, le tuvo que pedir disculpas, aunque los fans de la joven las sintieron muy a la fuerza.

No veo comentarios, no me desgastó en tonterías de ahorita, en todas las redes hay gente muy respetable hay gente que de verdad escribe cosas padres, hay gente que verdaderamente saca unas cosas que, yo cuando subo algo va a hacer siempre positivo para la gente, no tengo el menor problema, dijo Sergio Goyri en la entrevista donde se le ve más joven que nunca.

"Menos mal que regresó la neta ya lo extrañaba al wey", "Dicen por ahí que todos cometemos errores y que este tipo cometió un error por haberse expresando de una manera racista contra yalitza Aparicio. Pero es que este sujeto no cometió un error así es y así y Sido toda su vida una persona racista y clasista y va a seguir siendo así lo defiendan los fifis", le escriben a Sergio Goyri sobre su regreso a las telenovelas.

Para quienes no lo saben del todo Sergio Goyri es uno de los actores más populares de Televisa desde hace años, pues ha protagonizado varias telenovelas con un elenco de primera, y es que el histrión tiene una capacidad impresionante a la hora de actuar, por lo que muchas producciones lo han querido para sus proyectos dejando un buen sabor de boca, además es el galán que siempre ha cuidado su imagen.

Otra de las cosas que ha logrado Sergio Goyri en su vida personal es el haber encontrado el amor en Lupita Arreola, quien es una mujer muy guapa y que realmente está enamorada del actor, pues basta con ver las fotos de la pareja donde se les ve derrochando miel en las fotos, pero eso no es todo, pues el histrión la defiende del hate que ella ha sufrido.

Pues como algunos recordaran, la rubia subió el video a Instagram donde el actor ofendió a Yalitza Aparicio, por lo que los fieles fans del actor señalaron que ella hizo que su carrera se viniera abajo, pero él lejos de echarle la culpa a su amada la defendió ante todo, pues realmente la ama.

Cabe mencionar que tras el escándalo de Sergio Goyri, Olivia Collins señaló que sufrió su relación de trabajo con el actor no era del todo buena, pues lo señaló de haberle gritado en la grabación de una película, pero ella de inmediato le puso un alto al histrión, pues no quería que le siguera faltando el respeto.

