Sergio Lizárraga, líder de la Banda MS va por un 2020 más fuerte

El 2020 ha sido un año difícil para todos, así como para la familia Lizárraga Osuna. Pero también marcó una oportunidad de oro de alejarse de la rutina diaria y sus ocupadas agendas. En entrevista con periódico EL DEBATE, a propósito de las fiestas decembrinas, Sergio Lizárraga, líder de Banda MS, y su familia comparten detalles de cómo el 2020 ha sido un reto al que le han sabido dar la vuelta en favor propio y los anhelos que trae consigo el 2021.

Ha sido un año difícil para todos, incluso para nosotros si lo hablamos en cuestión de trabajo. Pero a nivel familiar ha sido un año muy enriquecedor, por así decirlo, porque ha permitido que peleemos más, que nos unamos más y conocernos más. Porque de repente cuando uno está atareado en el trabajo, ellos (sus hijos) en la escuela y él (Sergio Lizárraga Jr) en su grupo, entonces como que traemos cada quien rumbos diferentes... de pronto en un viaje nos juntábamos, pero este año nos permitió ir como antes lo hacíamos seguido a la Isla y a la playa, poder jugar, ver películas en casa, ir en bicicleta... más que nada fue el reencuentro de nosotros como familia y ha sido un año aunque difícil en otras cuestiones, muy productivo para nosotros como familia”, comenta el líder de la multipremiada Banda MS, y CEO y director del sello discográfico Lizos Music.

Sergio Lizárraga, líder de Banda MS y CEO del sello discográfico Lizos Music/ Foto: Jorge Osuna/ El Debate.

El también músico, originario del poblado de El Recodo, ha reunido con éxito en Lizos Music a agrupaciones y solistas, entre ellos Banda MS, Los 2 de la S, Banda La Misma Tierra, Plan de Escape, Gente de Maza, Marilyn Oddesa (hija de la cantante Marisela), así como a las influencers Kenia Os y Jiapsi Yáñez.

Además, su sello recibió este año cuatro nominaciones a los Premios Billboard a la Música Latina 2020, mientras que numerosas distinciones han llegado para los artistas que tiene firmados.

Sin embargo, los Lizárraga Osuna no solamente tienen talento en Sergio, sino que todos los integrantes en lo individual han dado vida a proyectos y anhelos.

Ejemplo de lo anterior es Brianda, primogénita de Sergio Lizárraga y Judith Osuna de Lizárraga. La carismática, guapa y talentosa joven de 24 años decidió un día sin avisarle a su padre, inscribirse como candidata del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020.

Sergio Lizárraga confesó que su hija Brianda Lizárraga Osuna se inscribió como candidata al Carnaval de Mazatlán sin antes decirle, y que ella podría incursionar en la música./ Foto: Jorge Osuna/El Debate.

Trabajó duro y se preparó para su candidatura a la máxima fiesta del puerto y hoy en día cumple su sueño de ser la Reina de los Juegos Florales, y por cierto, ejercerá reinado durante dos años, porque en 2021 no habrá carnaval dada la atípica situación de pandemia que prevalece en el mundo.

Mientras que en redes sus consejos de moda, productos y ocurrencias han ido ganando seguidores que tan solo en Instagram rebasan los 56 mil.

Sergio Lizárraga Osuna, a sus 19 años, es el menor de los retoños del matrimonio que este 2020 cumplió su aniversario de plata. El joven, además de ser vocalista de la agrupación Plan de Escape, es compositor y sus temas ya empiezan a sonar fuerte, por lo que al igual que su hermana mayor, significa un orgullo para sus padres.

Sergio Lizárraga Osuna, cantante, compositor e integrante de la agrupación Plan de Escape/Foto: Jorge Osuna/El Debate.

Deseos para estas fiestas. A propósito de la unión familiar que está tan a flor de piel en estas fechas decembrinas, el líder de la banda ganadora de Latin Grammys y Billboards menciona que la clave para mantener su hogar en curso es su esposa.

Básicamente, Judith es el ancla de esta familia. Nosotros andamos fuera y sabemos que la casa, los hijos y todo acá está sin preocupaciones (gracias a ella). En todos los sentidos.”

Sergio Lizárraga y su compañera de vida desde hace 25 años, Judith Osuna de Lizárraga han forjado una gran familia/ Foto: Jorge Osuna/El Debate.

Respecto a los rituales o tradiciones familiares para Nochebuena y Navidad, cuentan que desde hace un par de años se meten temprano en la playa, así con el agua fría, o en su defecto en la piscina.

En medio de un ambiente relajado, lleno de bromas y complicidad todos concuerdan en que no hablan mucho de lo laboral en casa, buscan más sorprenderse y no planear.

En cuanto a sus deseos navideños, Brianda comenta que la “salud es el principal anhelo como familia. Que mis abuelitos estén bien. Que acabemos el año toda la familia. Que iniciemos el 2021 como debe de ser: sanos, unidos y espero muy felices. Profesionalmente, en mi caso creo que no hay que hacer planes, pero si ir viendo qué sale en cada cosa, y lo que salga, dándole para adelante.”

Sergio Lizárraga (hijo), quien durante esta pandemia logró junto a Plan de Escape su primer millón de vistas en YouTube con el tema La escuela de la vida, en colaboración con Los 2 de la S; además de estrenar el primer disco de Plan de Escape, el pasado 22 de noviembre bajo el título, Esto apenas comienza, proyecta anhelos decembrinos muy enfocados a ello.

Estoy muy emocionado y feliz. Espero para el próximo año hacer más música, hacer las cosas mejor y seguir sumando en esto, porque la verdad es muy difícil. Cada tema o cada cosa que haces es una moneda al aire. Entonces, seguir haciendo música y seguir divirtiéndome en lo que estamos haciendo.”

Sergio Lizárraga padre añadió que en la carrera a la que se dedican él y su heredero menor (que es la música), y a la que en un futuro pudiera dedicarse Brianda, “los planes prácticamente no existen. El mundo de la música va cambiando cada año, cada mes... Ahorita está muy de moda la palabra orgánico, algo que sea auténtico, original, y eso me gusta mucho, porque no me gusta hacer planes, los planes son de hoy a mañana o pasado mañana cuando mucho, porque siempre que hacemos una reserva (por una cosa y otra) no vamos.”

Sergio Lizárraga Osuna ha decidido dedicarse a la misma profesión de su papá, Sergio Lizárraga, la música/ Foto: Jorge Osuna/El Debate.

En cuanto a los deseos que tiene para el 2021, explica que le gustaría que se aplicara la vacuna para el coronavirus Covid-19 y que se volviera al ritmo de vida de antes.

(Que se aplicara bien a todos la vacura para el coronavirus Covid-19) Eso me gustaría que pasara, pero agradezco lo que ha pasado en el buen sentido. Le mando condolencias a los que han sufrido lo que ha pasado, pero también en lo malo se gana y se aprende. Deseo que ya no se enferme nadie, que ya no muera nadie y volver a la normalidad.”

El aprendizaje que todo esto les ha dejado, a su parecer, es el contemplar el ajetreado ritmo de trabajo al que estaban sometidos, lo mucho que estaban planeando, cuidar la parte económica y enfocarse a hacer música.

De repente pasa esto y ya tenemos casi nueve meses sin trabajar, ¡increíble!, jamás lo hubiéramos pensado. Lo que más deseo es que esto pase y que con lo que hemos aprendido cuando vuelva la realidad, tendremos mucha experiencia.”

Su filosofía, a diferencia de lo que muchos hacen, no incluye trazar muchas metas como tal, y es que a su parecer comenta.

Cuando hay una meta a seguir y se alcanza como que te sientas, te aburres. Y cuando no tienes metas siempre hay algo más allá a dónde llegar. La filosofía mía la corroboro año con año, nunca está a gusto uno con nada. No debe haber plan en la vida, hay que vivir el día a día y todo va a ser consecuencia de lo que hagas, ya sea bueno o ya sea malo”, detalla el líder de la agrupación que este año se colocó como el grupo mexicano más escuchado en Spotify.

Además, la banda, con 17 años de trayectoria, ha figurado en el selecto top ten de los artistas internacionales más escuchados de YouTube, plataforma que le produjo No hay límite, un Artist Spotlight Stories estrenado el 15 de diciembre.



Propósitos y proyectos. El año que se va dejó pendientes, como la primera presentación de la MS en el Festival Coachella, un concierto junto al rapero estadounidense Snoop Dogg, con quien grabaron y estrenaron en plena pandemia su histórico hit internacional Qué maldición, así como el regreso a Mazatlán con un concierto junto a los famosos exponentes, Nicky Jam y Becky G.

Lo anterior no impidió que la banda y su equipo crearan y sacaran provecho al estar alejados de los escenarios. De entrada, antes de que se decretara el cierre de foros, pudieron estar en recintos de la talla del Staples Center de Los Ángeles y en el Madison Square Garden de Nueva York.

En verdad que han pasado cosas muy bonitas a Banda MS, y en lo personal a Sergio Lizárraga. Veo los números y yo me sigo sorprendiendo. Tenemos varios años siendo el artista mexicano más escuchado en el mundo. Al principio, como que no lo creía uno. Spotify se ha encargado de hacer que lo creamos de verdad a base de reconocimientos y menciono la plataforma como una de las más importantes, pero lo mismo nos ha pasado con Apple Music, Pandora y muchas plataformas. Cuando nosotros vemos esos números nos obliga más a hacer más música y hacer mejor las cosas”, explica.

En lo que viene, a su consideración, el 2021 es un reto. Sueña con que se reactive todo para volver a lo que estaban haciendo desde hace seis o siete años, que son boletos agotados, y que la gente salga contenta de un concierto suyo.

El reto o propósito para Brianda sería ir al estudio para grabar y animarse en la música.

La familia Lizárraga Osuna comparte sus deseos para esta Navidad/ Foto: Jorge Osuna/ El Debate.

Sergio hijo, buscará crecer como compositor y con su agrupación para devolver la confianza que están poniendo en él.

Judith se plantea seguir trabajando como mamá, motivar a todos los miembros de su familia a seguir adelante y apoyándolos siempre de detrás de bambalinas.

Sergio padre pide unión familiar, que no tengan miedo a los retos, siempre saber resolver los problemas que se presentan, quererse y respetarse.

En cuanto al Coachella, confía en que aunque ha sido pospuesto tres ocasiones, se hará. Anticipó que vienen cosas bonitas para cuando se logren reactivar los conciertos. Muestra de ello es la gira que quedó pendiente por Sudamérica junto a los cantantes Alejandro Fernández y Ana Gabriel.

“Creo que cuando se haga la gira vamos a venir estos tres artistas más fuertes”, concluyó.