Sergio Mayer DENUNCIARÍA a Natália Subtil por presunto robo de su camioneta

México. Sergio Mayer estaría contemplando demandar a Natália Subtil por presunto robo de su camioneta, lo comparte en un reciente encuentro con periodistas en CDMX y lo dan a conocer varios portales de noticias.

Sergio confesó que Natália, madre de su nieta, habría incurrido en grave delito, pues le prestó su camioneta para trasladar a su nieta y no se la ha regresado.

“Le presté mi camioneta para que lleve a la niña a la escuela porque no tenía coche y no me la quiere regresar, eso se llama abuso de confianza, yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza para que me la regrese."

Mayer refirió también que Natália le expresó que no se la devolverá porque la necesita y que si la quiere de regreso entonces le tiene que dar una él o su hijo Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer y su hijo Sergio Mayer Mori están en medio de la polémica, pues Natália ha hecho público que hace más de un año el segundo, quien es padre de su hija Mila, no se ha hecho cargo de su manutención y lo peor es que su propio padre (Sergio Mayer) lo respalda.

Natália Subtil con su hija Mila, fruto de la relación que tuvo con Sergio Mayer Mori. Foto de Instagram

Ante esto último, Mayer, exintegrante del grupo Garibaldi, dijo a los medios que Natália debe recurrir a los tribunales y no a los medios de comunicación para quejarse.

"Eso se llama chantaje, ¿por qué no va y presenta un documento?, ella ya dijo, declaró que ya le presentamos un documento nosotros, y que ella no lo quiso firmar”, dijo Sergio en entrevista con el programa Hoy.

Molesto por la actitud de Natália Subtil, Mayer recordó también que ella cometió un delito al sostener relaciones sexuales con su hijo siendo menor de edad, además que estaba casada ella.

“Eso es estupro, era menor de edad cuando se conocieron y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó. "

